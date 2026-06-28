Coupe du Monde 2026 : Harry Kane devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre

Le capitaine et attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a inscrit son nom en lettres d'or comme le meilleur buteur de son pays dans l'histoire des Coupes du Monde. Ce résultat historique a été enregistré lors du match contre Panama, dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se déroulant aux États-Unis.

Le but du record et le moment historique

À la 67ème minute du match, Harry Kane a trouvé le chemin des filets face à Panama, portant l'avantage de son équipe à 2-0. Ce but était le 11ème but de la carrière de l'attaquant de 31 ans lors des Coupes du Monde.

Par conséquent, il a battu le record détenu pendant de longues années par Gary Lineker. L'ancien attaquant légendaire avait réussi à marquer un total de 10 buts avec l'équipe d'Angleterre lors des Coupes du Monde.

Les statistiques exceptionnelles de Harry Kane avec l'Angleterre

Harry Kane défend les couleurs de l'équipe nationale d'Angleterre depuis 2015. Durant cette période, il a

disputé 117 matchs sur le terrain.

Avec ce résultat, il a consolidé son statut non seulement lors des Coupes du Monde, mais aussi comme le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du pays.

Pour rappel, Harry Kane avait précédemment battu le record de Wayne Rooney en tant que joueur ayant marqué le plus de buts pour l'équipe d'Angleterre. Ce succès au Mondial prouve une fois de plus son statut de légende.

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