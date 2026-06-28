Miracle technologique : Windows 11 exécuté sur un PC avec mémoire DDR1

Dans un monde où les exigences système des systèmes d'exploitation augmentent chaque jour, un passionné sur Reddit, sous le pseudonyme Omores, a réalisé une expérience surprenante. Il a réussi à installer le dernier système d'exploitation Windows 11 de Microsoft sur un ordinateur équipé de mémoire vive DDR1, une technologie vieille de 20 ans. Ce projet démontre non seulement les capacités du matériel ancien, mais aussi la flexibilité du logiciel. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

La carte mère ASRock ConRoe865PE a été choisie comme base pour l'expérience. À son époque, cette carte se distinguait par son support des processeurs Intel Core 2 Duo et Core 2 Quad, ainsi que par sa compatibilité avec la mémoire DDR1 et les cartes graphiques AGP. Le processeur central utilisé était le légendaire Intel Core 2 Quad Q6600, tandis qu'une carte graphique ATI Radeon HD 4650 AGP assurait la puissance graphique. Selon ixbt.com, le fonctionnement d'un système moderne sur un matériel aussi ancien semblait impossible pour de nombreux experts.

Le plus grand défi du projet a été de faire fonctionner correctement la carte graphique. Pour résoudre ce problème, Omores a adapté les pilotes ATI 64 bits sortis en 2012 pour Windows 7. En conséquence, l'interface AGP 8x a fonctionné à pleine capacité, permettant le décodage matériel des vidéos au format H.264, ce qui a assuré la fluidité de l'interface graphique du système.

Stabilité et résultats inattendus

Les vidéos publiées par l'auteur montrent que Windows 11 ouvre des navigateurs modernes sans aucun problème, lit des vidéos haute définition et réussit même plusieurs tests 3D-benchmark. Plus surprenant encore, cet ordinateur « ancien » a pu lancer le jeu Crysis, célèbre à son époque pour ses exigences système. « Le plus agréable est que le système fonctionne de manière totalement stable », souligne l'auteur du projet.

Il est naturel de se demander comment les restrictions UEFI et TPM 2.0 imposées par Windows 11 ont été contournées. Omores explique que le facteur clé du succès ne réside pas dans le matériel, mais dans la version choisie du système d'exploitation. L'édition Windows 11 IoT prend officiellement en charge les ordinateurs dotés d'un BIOS classique. Par conséquent, l'absence de module UEFI n'a pas empêché l'installation et l'utilisation du système.

Cette expérience peut être intéressante pour des régions où les anciennes technologies sont encore largement utilisées. Bien qu'une telle utilisation ne soit pas très efficace pour les tâches quotidiennes, elle montre que les limites logicielles des anciens ordinateurs ne sont pas encore atteintes. Le projet a prouvé qu'avec une approche correcte, les systèmes d'exploitation modernes peuvent fonctionner même sur du matériel vieux de 20 ans.

En conclusion, ce projet relève davantage de la curiosité scientifique et technique que de l'utilité pratique. Il rappelle aux passionnés de technologie qu'il est possible de contourner les restrictions et de donner une seconde vie à de vieux appareils. Cette combinaison inhabituelle de Windows 11 et de mémoire DDR1 sera sans aucun doute discutée longtemps au sein de la communauté IT.