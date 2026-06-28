Quelles sont les notes des joueurs ouzbeks face à la RD Congo ?

Les notes des joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan après le match contre la République démocratique du Congo ont été dévoilées. Selon le classement, le capitaine Eldor Shomurodov a obtenu la meilleure note du côté ouzbek.

Shomurodov, auteur de l'unique but de l'Ouzbékistan, a reçu un 7,0. La performance d'Azizbek Mozgovoy a été évaluée à 6,9, tandis que Sherzod Nasrullayev et Otabek Shukurov ont obtenu 6,7.

Notes des titulaires :

• Eldor Shomurodov — 7,0

• Azizbek Mozgovoy — 6,9

• Sherzod Nasrullayev — 6,7

• Otabek Shukurov — 6,7

• Abbosbek Fayzullayev — 6,6

• Jasurbek Hamdamov — 6,5

• Rustam Ashurmatov — 6,5

• Xojiakbar Alijonov — 6,4

• Javohir O‘rozov — 6,3

• Abduvohid Ne’matov — 5,9

• Abduqodir Husanov — 5,8

Parmi les remplaçants, Azizjon G‘aniyev et Igor Sergeyev ont reçu 6,5. Jamshid Iskandarov a été noté 6,3, et Odiljon Hamrobekov ainsi qu'Oston O‘runov 6,2.

Shomurodov a été le seul joueur de l'équipe à atteindre la barre des 7 points. La note la plus basse a été attribuée à Abduqodir Husanov.