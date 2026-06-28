Boeing et DARPA préparent une révolution aéronautique : l'avion X-65 prend son envol

·4·Technologie
Boeing et DARPA préparent une révolution aéronautique : l'avion X-65 prend son envol

Dans le monde de l'aviation, les systèmes de commande traditionnels, inchangés depuis des décennies, devraient être remplacés par une technologie totalement nouvelle. Les spécialistes d'Aurora Flight Sciences, filiale de Boeing, ont commencé l'installation des ailes sur l'appareil expérimental sans pilote X-65, développé en collaboration avec l'agence DARPA. Ce projet pourrait modifier complètement la manière dont les avions manœuvrent en vol. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com .

L'objectif principal du projet X-65 est de tester la technologie de contrôle actif du flux, appelée Active Flow Control (AFC). Selon ixbt.com, ce système permet de piloter l'avion sans pièces mécaniques traditionnelles, telles que les ailerons, les volets ou la gouverne de direction. Il s'agit d'une solution qui devrait marquer un tournant radical dans l'ingénierie aéronautique.

Contrôle par flux d'air

Le principe de fonctionnement de cette nouvelle technologie est fascinant : un flux d'air comprimé est expulsé via 14 buses spéciales installées sur les ailes de l'avion. Ces flux modifient la pression aérodynamique autour de l'appareil, permettant ainsi de contrôler sa direction. Cela réduit ou élimine complètement le besoin de pièces mécaniques mobiles.

Lors des premières phases d'essai, le X-65 conservera également ses surfaces de commande traditionnelles. Cela permettra aux ingénieurs de comparer le nouveau système AFC aux méthodes classiques et d'évaluer son efficacité en temps réel. Par la suite, l'avion devrait voler uniquement grâce aux flux d'air.

Spécifications techniques et avenir du projet

L'appareil sans pilote X-65 possède un design unique : ses ailes sont jointes (forme diamond-wing), avec deux dérives verticales et un moteur à réaction. Les paramètres techniques de l'appareil sont les suivants :

  • Envergure : environ 9 mètres ;
  • Masse maximale au décollage : 3,2 tonnes ;
  • Nombre de buses de commande : 14.
Le projet est en développement depuis 2020 et est activement financé par le département de la Défense des États-Unis. En particulier, 63 millions de dollars ont été alloués à ce programme pour l'année fiscale 2024. Bien que les délais aient été légèrement repoussés, les spécialistes visent des premiers vols d'essai en 2027.

L'abandon des pièces mobiles réduit considérablement le poids total de l'avion et améliore son aérodynamisme. De plus, l'absence de systèmes mécaniques complexes facilite la maintenance et augmente la fiabilité de la structure. Si les essais du X-65 réussissent, nous pourrions voir à l'avenir des avions « sans volets » non seulement dans l'aviation militaire, mais aussi civile.

BoeingDARPAAviationTechnologieX-65
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Miracle technologique : Windows 11 exécuté sur un PC avec mémoire DDR1Miracle technologique : Windows 11 exécuté sur un PC avec mémoire DDR1Aujourd'hui, 04:58La NASA crée une station-service spatiale : les premiers tests sont concluantsLa NASA crée une station-service spatiale : les premiers tests sont concluantsAujourd'hui, 02:21Instagram permet aux utilisateurs de gérer personnellement l'algorithme de recommandationInstagram permet aux utilisateurs de gérer personnellement l'algorithme de recommandationAujourd'hui, 02:21Pari spatial entre Elon Musk et Masayoshi Son : les centres de données orbitaux sont-ils nécessairesPari spatial entre Elon Musk et Masayoshi Son : les centres de données orbitaux sont-ils nécessairesAujourd'hui, 01:55Détails sur Grand Theft Auto VI : monde de jeu et nouvelles technologiesDétails sur Grand Theft Auto VI : monde de jeu et nouvelles technologiesAujourd'hui, 00:58Starlink Mobile arrive en Mongolie : les smartphones se connectent directement aux satellitesStarlink Mobile arrive en Mongolie : les smartphones se connectent directement aux satellitesAujourd'hui, 00:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo