Boeing et DARPA préparent une révolution aéronautique : l'avion X-65 prend son envol

Dans le monde de l'aviation, les systèmes de commande traditionnels, inchangés depuis des décennies, devraient être remplacés par une technologie totalement nouvelle. Les spécialistes d'Aurora Flight Sciences, filiale de Boeing, ont commencé l'installation des ailes sur l'appareil expérimental sans pilote X-65, développé en collaboration avec l'agence DARPA. Ce projet pourrait modifier complètement la manière dont les avions manœuvrent en vol. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com .

L'objectif principal du projet X-65 est de tester la technologie de contrôle actif du flux, appelée Active Flow Control (AFC). Selon ixbt.com, ce système permet de piloter l'avion sans pièces mécaniques traditionnelles, telles que les ailerons, les volets ou la gouverne de direction. Il s'agit d'une solution qui devrait marquer un tournant radical dans l'ingénierie aéronautique.

Contrôle par flux d'air

Le principe de fonctionnement de cette nouvelle technologie est fascinant : un flux d'air comprimé est expulsé via 14 buses spéciales installées sur les ailes de l'avion. Ces flux modifient la pression aérodynamique autour de l'appareil, permettant ainsi de contrôler sa direction. Cela réduit ou élimine complètement le besoin de pièces mécaniques mobiles.

Lors des premières phases d'essai, le X-65 conservera également ses surfaces de commande traditionnelles. Cela permettra aux ingénieurs de comparer le nouveau système AFC aux méthodes classiques et d'évaluer son efficacité en temps réel. Par la suite, l'avion devrait voler uniquement grâce aux flux d'air.

Spécifications techniques et avenir du projet

L'appareil sans pilote X-65 possède un design unique : ses ailes sont jointes (forme diamond-wing), avec deux dérives verticales et un moteur à réaction. Les paramètres techniques de l'appareil sont les suivants :

Envergure : environ 9 mètres ;

Masse maximale au décollage : 3,2 tonnes ;

Nombre de buses de commande : 14.

Le projet est en développement depuis 2020 et est activement financé par le département de la Défense des États-Unis. En particulier, 63 millions de dollars ont été alloués à ce programme pour l'année fiscale 2024. Bien que les délais aient été légèrement repoussés, les spécialistes visent des premiers vols d'essai en 2027.

L'abandon des pièces mobiles réduit considérablement le poids total de l'avion et améliore son aérodynamisme. De plus, l'absence de systèmes mécaniques complexes facilite la maintenance et augmente la fiabilité de la structure. Si les essais du X-65 réussissent, nous pourrions voir à l'avenir des avions « sans volets » non seulement dans l'aviation militaire, mais aussi civile.