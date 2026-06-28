Coupe du Monde 2026 : l'Ouzbékistan éliminé après sa défaite contre la RD Congo

Les matchs de la 3ème journée du groupe K de la Coupe du Monde de football se sont achevés. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a subi une défaite douloureuse lors d'un match couperet face à la RD Congo, mettant fin à son parcours dans la compétition. Le deuxième match du groupe a également produit un résultat inattendu.

RD Congo — Ouzbékistan : domination en première période et effondrement en seconde

La rencontre avait très bien débuté pour nos représentants. Eldor Shomurodov a ouvert le score dès la 10ème minute, donnant espoir aux supporters, mais l'initiative est passée totalement aux Africains en seconde période.

À la 68ème minute, Yoan Vissa a égalisé sur penalty. Peu après, Mayele, entré en jeu, a permis à la RD Congo de prendre l'avantage. Dans le temps additionnel, Vissa a scellé le score avec un doublé — 3:1. Nos représentants terminent la Coupe du Monde 2026 à la dernière place, sans aucun point.

Coupe du Monde 2026. Groupe K. 3ème journée RD Congo — Ouzbékistan 3:1 Buteurs : Mayele (78), Vissa (68 pen, 90+1) — Shomurodov (10).

Colombie — Portugal : match nul entre les géants

Dans le choc parallèle du groupe, la Colombie et le Portugal se sont affrontés. Malgré la présence de stars comme Cristiano Ronaldo et Luis Diaz, le match s'est terminé sur un score nul — 0:0. Ce résultat permet aux deux géants de se qualifier pour les play-offs.

Classement final du groupe K

Après la 3ème journée, voici la situation du groupe. La Colombie, le Portugal et la RD Congo se qualifient pour le tour suivant :

№ Équipes MJ V N D Diff. Pts 1 Colombie 3 2 1 0 4:1 7 2 Portugal 3 1 2 0 6:1 5 3 RD Congo 3 1 1 1 4:3 4 4 Ouzbékistan 3 0 0 3 2:11 0

Compositions et remplacements :

RD Congo : Mpasi, Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Eliya, 73), Mutussami (Bongonda, 73), Chipenga (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Vissa, Mbemba, Masuaku.

Ouzbékistan : Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (G‘aniyev, 59), Nasrullayev, Hamdamov (Hamrobekov, 59), O‘rozov (Sergeyev, 82), Fayzullayev (O‘runov, 73), Shomurodov.

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