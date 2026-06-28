Coupe du Monde 2026 : l'Ouzbékistan éliminé après sa défaite contre la RD Congo

·330·Sport
Coupe du Monde 2026 : l'Ouzbékistan éliminé après sa défaite contre la RD Congo

Les matchs de la 3ème journée du groupe K de la Coupe du Monde de football se sont achevés. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a subi une défaite douloureuse lors d'un match couperet face à la RD Congo, mettant fin à son parcours dans la compétition. Le deuxième match du groupe a également produit un résultat inattendu.

RD Congo — Ouzbékistan : domination en première période et effondrement en seconde

La rencontre avait très bien débuté pour nos représentants. Eldor Shomurodov a ouvert le score dès la 10ème minute, donnant espoir aux supporters, mais l'initiative est passée totalement aux Africains en seconde période.

À la 68ème minute, Yoan Vissa a égalisé sur penalty. Peu après, Mayele, entré en jeu, a permis à la RD Congo de prendre l'avantage. Dans le temps additionnel, Vissa a scellé le score avec un doublé — 3:1. Nos représentants terminent la Coupe du Monde 2026 à la dernière place, sans aucun point.

Coupe du Monde 2026. Groupe K. 3ème journée RD Congo — Ouzbékistan 3:1 Buteurs : Mayele (78), Vissa (68 pen, 90+1) — Shomurodov (10).

Colombie — Portugal : match nul entre les géants

Dans le choc parallèle du groupe, la Colombie et le Portugal se sont affrontés. Malgré la présence de stars comme Cristiano Ronaldo et Luis Diaz, le match s'est terminé sur un score nul — 0:0. Ce résultat permet aux deux géants de se qualifier pour les play-offs.

Classement final du groupe K

Après la 3ème journée, voici la situation du groupe. La Colombie, le Portugal et la RD Congo se qualifient pour le tour suivant :

Équipes

MJ

V

N

D

Diff.

Pts

1

Colombie

3

2

1

0

4:1

7

2

Portugal

3

1

2

0

6:1

5

3

RD Congo

3

1

1

1

4:3

4

4

Ouzbékistan

3

0

0

3

2:11

0

Compositions et remplacements :

  • RD Congo : Mpasi, Van-Bissaka, Tuanzebe, Mbuku (Eliya, 73), Mutussami (Bongonda, 73), Chipenga (Mukau, 73), Sadiki, Bakambu (Mayele, 51), Vissa, Mbemba, Masuaku.

  • Ouzbékistan : Ne’matov, Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Mozgovoy (Iskanderov, 82), Shukurov (G‘aniyev, 59), Nasrullayev, Hamdamov (Hamrobekov, 59), O‘rozov (Sergeyev, 82), Fayzullayev (O‘runov, 73), Shomurodov.

Continuez à suivre avec nous l'analyse des autres matchs passionnants de la Coupe du Monde.

OuzbékistanRD CongoColombiePortugalEldor Shomurodov
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Portugal fait match nul contre la Colombie : Cristiano Ronaldo et son équipe s'en sortent bienLe Portugal fait match nul contre la Colombie : Cristiano Ronaldo et son équipe s'en sortent bienAujourd'hui, 06:57Le parcours du Portugal vers la finaleLe parcours du Portugal vers la finaleAujourd'hui, 06:56La « réponse » tardive de l'Ouzbékistan à la Corée du Sud et à l'IranLa « réponse » tardive de l'Ouzbékistan à la Corée du Sud et à l'IranAujourd'hui, 06:52Quelles sont les notes des joueurs ouzbeks face à la RD Congo ?Quelles sont les notes des joueurs ouzbeks face à la RD Congo ?Aujourd'hui, 06:44La RD Congo prend la tête de la course pour les barragesLa RD Congo prend la tête de la course pour les barragesAujourd'hui, 06:39L'Ouzbékistan manque sa chance lors de la dernière journée face à la RD CongoL'Ouzbékistan manque sa chance lors de la dernière journée face à la RD CongoAujourd'hui, 06:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev