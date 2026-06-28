Cannavaro : « Les joueurs ont fait tout leur possible »

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Cannavaro : « Les joueurs ont fait tout leur possible »

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a commenté la performance de son équipe après le match contre la République démocratique du Congo.

Selon lui, l'Ouzbékistan a fourni des efforts considérables en première période. Bien que l'équipe ait montré une bonne condition physique, l'adversaire était tout aussi bien préparé.

« Nous savions qu'il nous serait difficile de tenir si nous ne contrôlions pas le ballon. Nous avons bien commencé la première mi-temps et avons créé plusieurs occasions. En seconde période, nous avons commencé à commettre des erreurs, ce qui a conduit aux buts encaissés », a déclaré Cannavaro.

Le spécialiste italien a souligné que cette Coupe du Monde a été une grande expérience pour lui et pour les joueurs. Selon lui, les matchs du tournoi apporteront une motivation supplémentaire à l'équipe à l'avenir.

Cannavaro a également mentionné avoir beaucoup communiqué avec les joueurs. Il a admis qu'il savait qu'il ne serait pas facile d'affronter des adversaires forts dans le groupe, tout en ne cachant pas sa déception face au résultat final.

« Nous avons fait des erreurs. Mais je ne blâme pas les joueurs. Ils ont fait tout leur possible. Je suis fier d'eux », a conclu le sélectionneur.

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Nodirbek Razzokov
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