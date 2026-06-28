Le Portugal fait match nul contre la Colombie : Cristiano Ronaldo et son équipe s'en sortent bien

Lors d'un match de phase de groupes de la Coupe du Monde disputé dans le somptueux stade de Miami aux États-Unis, l'équipe du Portugal a concédé un match nul vierge face à la Colombie. Cette rencontre a attiré l'attention du monde du football non seulement pour le duel sur le terrain, mais aussi pour le prix exorbitant des billets. Selon Goal.com, les places les moins chères sur le marché secondaire se sont vendues à 2600 dollars, mais les supporters n'ont pas vu le spectacle espéré. Comme le rapporte Goal.com rapporte .

La rencontre est entrée dans l'histoire du football colombien : les « Los Cafeteros » ont enregistré leur premier match nul 0-0 en phase finale de Coupe du Monde en 100 ans d'existence. Avec ce résultat, le Portugal a quasiment perdu toute chance de terminer premier du groupe K. Les hommes de Roberto Martínez ont manqué de tranchant en attaque et ont gâché de nombreuses occasions.

Inefficacité offensive et hors-jeu de Cristiano Ronaldo

La première mi-temps a été équilibrée, bien que la Colombie ait eu une légère possession de balle. L'occasion la plus dangereuse du Portugal est survenue à la 39e minute : Bruno Fernandes a tiré de près, mais Camilo Vargas a fait preuve de talent pour sauver son équipe. En début de seconde période, le Portugal a eu une occasion en or d'ouvrir le score.

Après une erreur de la défense colombienne, João Félix et Cristiano Ronaldo se sont retrouvés en situation de deux contre un face au gardien. Cependant, l'expérimenté Cristiano Ronaldo a manqué de patience pour attendre le ballon et a été signalé en position de hors-jeu. Cette action a parfaitement illustré l'état de l'attaque portugaise ce soir-là : un manque de cohésion entre les leaders de l'équipe.

Diogo Costa, le héros du Portugal

La fin du match a été totalement dominée par la Colombie. Les Sud-Américains ont décoché 11 tirs vers le but portugais en seconde période. Une frappe puissante de James Rodríguez a été déviée par un défenseur, et dans le temps additionnel, Davinson Sánchez a marqué de la tête, faisant vibrer le stade. Cependant, après intervention de la VAR, le but a été annulé pour hors-jeu.

Le gardien Diogo Costa a joué un rôle clé pour éviter la défaite au Portugal. Le portier de 26 ans a réalisé 6 arrêts décisifs tout au long du match, devenant l'homme du match. Sans sa performance rassurante, le Portugal aurait non seulement perdu la tête du groupe, mais aurait pu se retrouver à égalité de points avec la RD Congo.

Après ce nul, l'équipe de Roberto Martínez s'est qualifiée pour les play-offs à la deuxième place du groupe. Cependant, l'inefficacité offensive et les désordres défensifs de l'équipe sont vivement critiqués par les experts et les fans. Il est devenu évident qu'avec un tel jeu, il sera difficile d'aller loin dans les phases suivantes.