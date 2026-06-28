Lors d'un match décisif de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Angleterre a remporté une victoire convaincante 2-0 contre le Panama. Ce résultat permet aux hommes de Thomas Tuchel de prendre la tête du groupe L. La star du Real Madrid, Jude Bellingham, est devenu le héros de la rencontre, attirant l'attention des supporters non seulement par son talent, mais aussi par son dévouement au succès collectif. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le milieu de terrain de 22 ans a été au cœur de chaque offensive dangereuse des Anglais tout au long du match. Bien qu'il ait été difficile de percer la défense panaméenne en première période, Jude Bellingham a réussi à ouvrir le score en seconde période après un corner. Il s'agit de son deuxième but dans le tournoi actuel. Cependant, le joueur a souligné dans une interview d'après-match qu'il était plus heureux de sa passe décisive que de son but.

Une passe historique et le record de Harry Kane

La passe précise de Jude Bellingham a revêtu une importance historique pour Harry Kane. L'attaquant du Bayern a profité de cette occasion pour inscrire son 11e but en Coupe du Monde. Selon Goal.com, avec ce but, Harry Kane a dépassé le légendaire Gary Lineker pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde.

"Je suis plus heureux de l'assistance que du but. Aider un attaquant du calibre de Harry Kane est un grand honneur. C'est un capitaine loyal et un véritable leader, il mérite tous les succès", a déclaré Jude Bellingham à la fin du match. La star du Real Madrid est actuellement reconnue comme le seul joueur affichant une régularité parfaite avec l'Angleterre.

Changements tactiques et prochaine étape

À la mi-temps, Thomas Tuchel a demandé à ses joueurs de rester calmes et d'augmenter légèrement la vitesse d'attaque. Malgré la défense dense du Panama, les Anglais ont totalement contrôlé le rythme du jeu en seconde période, provoquant la fatigue et les erreurs de la défense adverse.

Première du groupe, l'Angleterre affrontera désormais la RD Congo en quart de finale. Ce match devrait se dérouler à Atlanta, aux États-Unis. Selon Jude Bellingham, l'objectif principal de l'équipe est de progresser étape par étape et d'améliorer la qualité de son jeu à chaque match.

L'équipe d'Angleterre se dirige actuellement vers les phases finales comme l'un des favoris. Le formidable tandem entre Harry Kane et Jude Bellingham a porté le potentiel offensif de l'équipe à un nouveau niveau. Les supporters et les experts attendent avec impatience les performances de ce duo lors des prochains matchs.