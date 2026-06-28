Au sein du géant technologique sud-coréen Samsung, d'intenses négociations sont en cours concernant le choix du processeur pour la nouvelle génération de flagships. La division System LSI a soumis une offre commerciale sans précédent à la division mobile (MX) afin d'intégrer plus largement les puces Exynos 2700 dans la gamme Galaxy S27. C'est ce qu'indique ixbt.com, en s'appuyant sur les informations de l'insider réputé Schrodinger. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

L'objectif principal est de réduire la dépendance de Samsung envers les puces Qualcomm et de populariser ses propres développements. Pour ce faire, la direction de System LSI s'est dite prête à proposer l'Exynos 2700 à un prix inférieur à celui du modèle Exynos 2600 actuel. Une telle stratégie pourrait non seulement renforcer la concurrence interne, mais aussi réduire le coût de revient du produit final.

Comme condition principale des négociations, la division System LSI exige une augmentation du volume des commandes d'au moins 40 %. Si l'accord est conclu, une grande partie des appareils de la gamme Galaxy S27 sera équipée des processeurs propres à Samsung. Cela serait considéré comme une victoire majeure pour l'entreprise, tant sur le plan économique que technologique.

Changements inattendus pour les modèles Ultra et Pro

Jusqu'à présent, Samsung utilisait principalement des puces Snapdragon pour ses flagships les plus haut de gamme, notamment les modèles Ultra. Cependant, selon la nouvelle stratégie, la plateforme Exynos 2700 pourrait être installée même dans le Galaxy S27 Ultra ou les nouveaux modèles Galaxy S27 Pro attendus. Cela suscitera naturellement des débats parmi les utilisateurs, car la série Ultra est traditionnellement associée aux performances les plus élevées.

Pour l'instant, aucune décision finale n'a été prise. La direction de Samsung analyse plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, les résultats des tests des puces Exynos 2700 et leur efficacité énergétique seront examinés. De plus, la capacité de production de l'entreprise à honorer une commande d'une telle ampleur avec qualité est primordiale.

Étant donné que les flagships Samsung sont principalement vendus officiellement avec des processeurs Exynos sur le marché ouzbek, ces changements sont très pertinents pour les consommateurs locaux. Si les nouvelles puces s'avèrent aussi abordables et efficaces que prévu, cela pourrait stabiliser le prix de détail des smartphones ou élargir davantage leurs capacités techniques.

Il convient de noter que l'insider Schrodinger (Phone Futurist), qui a diffusé cette information, avait précédemment prédit avec précision les spécifications du Samsung Galaxy S26 Plus et avait gagné en crédibilité avec ses informations sur le concept de l'iPhone 20. C'est pourquoi les experts prennent au sérieux cette « guerre interne » autour de l'Exynos 2700.