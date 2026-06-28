Lionel Messi bat un record mondial : l'Argentine termine la phase de groupes avec un sans-faute

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a enregistré un nouveau résultat unique dans l'histoire du football lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre la Jordanie. Dans la rencontre disputée au stade de Dallas, les champions en titre se sont imposés 3-1, se qualifiant pour les phases finales avec un maximum de points. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a décidé de ménager les titulaires car l'équipe avait déjà assuré sa qualification pour les phases finales. C'est pourquoi Lionel Messi a débuté le match sur le banc. Malgré la rotation dans l'effectif argentin, les Albicelestes ont dominé la première période. Giovani Lo Celso, qui avait manqué le Mondial 2022 en raison d'une blessure, a ouvert le score sur coup franc, avant que Lautaro Martinez ne transforme un penalty pour porter le score à 2-0.

Record historique : sept matchs, sept buts

Entré en jeu à la 60e minute, Lionel Messi a poursuivi sa série de records. À la 80e minute, l'attaquant de 39 ans a magistralement exécuté un coup franc, devenant le premier joueur de l'histoire des Coupes du Monde à marquer lors de sept matchs consécutifs. Ce résultat est une performance sans précédent, jamais égalée par aucun joueur dans l'histoire du football mondial.

Ce but porte le total de buts de Messi en Coupes du Monde à 19. Il renforce ainsi sa position de meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Il a désormais pris une avance considérable sur Miroslav Klose et Kylian Mbappe (16 buts chacun) ainsi que sur la légende brésilienne Ronaldo Nazario (15 buts).

De plus, Lionel Messi a pris la tête de la course au Soulier d'Or de cette Coupe du Monde 2026. Il compte actuellement 6 buts, devançant de plus de deux buts ses poursuivants directs : Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe et Erling Haaland.

Après le match, Lionel Messi a célébré la victoire sur ses réseaux sociaux, mettant l'accent sur la solidarité d'équipe. « Encore une victoire pour terminer la phase de groupes. Nous sommes toujours ensemble... », a écrit le capitaine argentin à ses supporters.

L'Argentine rejoint le cercle restreint des équipes, aux côtés du Mexique et de la France, ayant terminé la phase de groupes avec un taux de réussite de 100 %. Désormais, l'Albiceleste se prépare pour les huitièmes de finale afin de défendre son titre. La forme exceptionnelle de Messi suscite un immense espoir chez les fans de voir l'Argentine remporter à nouveau la médaille d'or.