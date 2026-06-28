Cristiano Ronaldo Jr arrive aux États-Unis pour soutenir son père

·92·Sport
Cristiano Ronaldo Jr arrive aux États-Unis pour soutenir son père

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a bénéficié d'un soutien familial avant un match crucial de la Coupe du Monde. Le fils aîné du footballeur, Cristiano Ronaldo Jr, et sa compagne Georgina Rodriguez sont arrivés à Miami pour suivre en direct du stade le dernier match de phase de groupes contre la Colombie. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors de cette rencontre, Ronaldo Jr, 16 ans, est apparu avec le maillot numéro 7 symbolique de son père. De nombreux experts et supporters y voient le signe que la future star de l'équipe nationale du Portugal deviendra l'héritier de son père. Il est à noter que Georgina et les enfants avaient manqué les deux premiers matchs du Portugal contre la RD Congo et l'Ouzbékistan.

Fête familiale et raison du retard

L'arrivée tardive de Georgina Rodriguez aux États-Unis n'était pas un hasard, mais était liée à un événement familial important. Elle a organisé une fête somptueuse pour les 16 ans de Cristiano Ronaldo Jr. L'événement comprenait un banquet au bord de la piscine et des performances d'un ensemble de mariachis, et même le gâteau d'anniversaire était original, entièrement composé de donuts.

Selon Goal.com, Georgina a exprimé son amour pour son fils sur les réseaux sociaux, soulignant que peu importe combien il grandit, il restera toujours l'enfant chéri de la famille. Aujourd'hui, le jeune Ronaldo, qui mesure presque 2 mètres, aspire déjà à trouver sa place dans le football professionnel.

Étoile du futur et rêve du père

Cristiano Ronaldo Jr a déjà réussi à dépasser son père en nombre de trophées dans les catégories de jeunes, avec trois titres de champion à son actif. Cristiano Ronaldo a évoqué l'ambition de son fils dans ses interviews : "Mon fils me dit : 'Papa, tiens encore quelques années, je veux jouer sur le terrain avec toi' ".

Bien que le match contre la Colombie à Miami se soit soldé par un match nul sans but, la famille de Ronaldo devrait désormais rester avec l'équipe jusqu'à la fin du tournoi. L'équipe nationale du Portugal a terminé deuxième du groupe K et fera face à un défi sérieux en phase éliminatoire.

Au prochain tour, le Portugal attend un match de 1/16e de finale à Toronto contre l'équipe nationale de Croatie, menée par Luka Modric. Dans cet affrontement suivi par le monde entier, Ronaldo et ses coéquipiers visent la victoire pour poursuivre leur marche vers le titre de champion.

Cristiano RonaldoPortugalFootballCoupe du MondeGeorgina Rodriguez
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi bat un nouveau record : l'Argentine s'impose face à la Jordanie à la Coupe du MondeLionel Messi bat un nouveau record : l'Argentine s'impose face à la Jordanie à la Coupe du MondeAujourd'hui, 15:15Messi survole le classement : meilleur joueur de la phase de groupesMessi survole le classement : meilleur joueur de la phase de groupesAujourd'hui, 15:14Tensions au sein de la sélection brésilienne : le conflit autour de Davide Ancelotti et NeymarTensions au sein de la sélection brésilienne : le conflit autour de Davide Ancelotti et NeymarAujourd'hui, 15:12Fayzullayev : « Ce n'est pas tout notre potentiel, nous pouvons mieux jouer »Fayzullayev : « Ce n'est pas tout notre potentiel, nous pouvons mieux jouer »Aujourd'hui, 14:20CDM 2026. RD Congo — Ouzbékistan 3:1 (regardez les buts)CDM 2026. RD Congo — Ouzbékistan 3:1 (regardez les buts)Aujourd'hui, 14:00Jude Bellingham sauve l'Angleterre : l'équipe de Thomas Tuchel termine première du groupeJude Bellingham sauve l'Angleterre : l'équipe de Thomas Tuchel termine première du groupeAujourd'hui, 13:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev