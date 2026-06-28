Cristiano Ronaldo Jr arrive aux États-Unis pour soutenir son père

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a bénéficié d'un soutien familial avant un match crucial de la Coupe du Monde. Le fils aîné du footballeur, Cristiano Ronaldo Jr, et sa compagne Georgina Rodriguez sont arrivés à Miami pour suivre en direct du stade le dernier match de phase de groupes contre la Colombie. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors de cette rencontre, Ronaldo Jr, 16 ans, est apparu avec le maillot numéro 7 symbolique de son père. De nombreux experts et supporters y voient le signe que la future star de l'équipe nationale du Portugal deviendra l'héritier de son père. Il est à noter que Georgina et les enfants avaient manqué les deux premiers matchs du Portugal contre la RD Congo et l'Ouzbékistan.

Fête familiale et raison du retard

L'arrivée tardive de Georgina Rodriguez aux États-Unis n'était pas un hasard, mais était liée à un événement familial important. Elle a organisé une fête somptueuse pour les 16 ans de Cristiano Ronaldo Jr. L'événement comprenait un banquet au bord de la piscine et des performances d'un ensemble de mariachis, et même le gâteau d'anniversaire était original, entièrement composé de donuts.

Selon Goal.com, Georgina a exprimé son amour pour son fils sur les réseaux sociaux, soulignant que peu importe combien il grandit, il restera toujours l'enfant chéri de la famille. Aujourd'hui, le jeune Ronaldo, qui mesure presque 2 mètres, aspire déjà à trouver sa place dans le football professionnel.

Étoile du futur et rêve du père

Cristiano Ronaldo Jr a déjà réussi à dépasser son père en nombre de trophées dans les catégories de jeunes, avec trois titres de champion à son actif. Cristiano Ronaldo a évoqué l'ambition de son fils dans ses interviews : "Mon fils me dit : 'Papa, tiens encore quelques années, je veux jouer sur le terrain avec toi' ".

Bien que le match contre la Colombie à Miami se soit soldé par un match nul sans but, la famille de Ronaldo devrait désormais rester avec l'équipe jusqu'à la fin du tournoi. L'équipe nationale du Portugal a terminé deuxième du groupe K et fera face à un défi sérieux en phase éliminatoire.

Au prochain tour, le Portugal attend un match de 1/16e de finale à Toronto contre l'équipe nationale de Croatie, menée par Luka Modric. Dans cet affrontement suivi par le monde entier, Ronaldo et ses coéquipiers visent la victoire pour poursuivre leur marche vers le titre de champion.