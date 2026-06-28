China Eastern Airlines modernise sa flotte : contrat majeur avec Airbus

China Eastern Airlines, l'un des plus grands transporteurs chinois, a signé un accord stratégique avec Airbus afin de moderniser sa flotte d'avions long-courriers. La compagnie a décidé d'acquérir 25 avions gros-porteurs A330neo, une étape cruciale pour accroître sa compétitivité sur le marché aéronautique régional. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données publiées à la bourse de Shanghai, la valeur catalogue totale de cet accord s'élève à environ 9,5 milliards de dollars. Cependant, comme le note ixbt.com, le montant final devrait être nettement inférieur grâce aux remises traditionnelles accordées pour les commandes massives. La livraison des nouveaux appareils est prévue entre 2029 et 2033.

Lignes internationales et stratégie de renouvellement de la flotte

China Eastern Airlines prévoit d'utiliser les nouveaux A330neo pour étendre son réseau de lignes internationales, ouvrir de nouvelles routes et augmenter la fréquence des vols existants. Cela offre un avantage stratégique à la compagnie, alors que le tourisme mondial et les voyages d'affaires se rétablissent après les restrictions pandémiques.

Actuellement, la compagnie dispose de 28 A330-200 et 24 A330-300 de générations précédentes. Au moment où les nouveaux avions seront livrés, l'âge moyen de ces appareils dépassera les 15 ans. Par conséquent, le passage au modèle A330neo permet non seulement de renouveler la flotte, mais aussi d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les coûts d'exploitation.

Une nouvelle étape du partenariat avec Airbus

Cette commande est le deuxième accord majeur de China Eastern Airlines avec Airbus cette année. En mars dernier, le transporteur avait signé un contrat pour l'achat de 101 avions de la famille A320neo. La valeur catalogue de ce contrat s'élevait à 15,8 milliards de dollars, avec des livraisons prévues entre 2028 et 2032.

Ainsi, en quelques mois, la compagnie chinoise a commandé un total de 126 avions auprès d'Airbus. La valeur catalogue totale de ces contrats approche les 25 milliards de dollars. Cela est considéré comme l'un des cycles de renouvellement de flotte les plus importants de l'histoire de l'aviation civile chinoise.

Ces investissements massifs témoignent de la croissance rapide du marché aéronautique chinois. China Eastern mise sur des technologies modernes, écologiques et économes, prévoyant de retirer au moins 53 anciens modèles A320 de sa flotte. Cela améliorera non seulement le confort des passagers, mais renforcera également la position de la compagnie dans la concurrence mondiale de l'industrie aéronautique.