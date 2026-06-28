CDM 2026. RD Congo — Ouzbékistan 3:1 (regardez les buts)

Les matchs de la 3ème journée de la Coupe du Monde se poursuivent. Les dernières rencontres du groupe K ont eu lieu.

L'Ouzbékistan s'est incliné face à la RD Congo et termine à la dernière place sans aucun point.

Ainsi, les Congolais se sont qualifiés pour les barrages aux côtés du Portugal et de la Colombie.

CDM 2026. Groupe K. 3ème journée

RD Congo — Ouzbékistan 3:1

Buts : Mayele 78, Vissa 68 (pen), 90+1 (doublé) — Shomurodov 10.