La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape dans la construction d'une infrastructure massive pour Starship, le plus grand système de fusées de l'histoire de l'humanité. Sur le pas de tir LC-37 à Cap Canaveral, en Floride, les trois premières sections de la tour géante nommée Mechazilla ont été installées avec succès. Ce projet revêt une importance stratégique, non seulement par sa complexité technique, mais aussi par sa capacité à transformer radicalement le rythme de la conquête spatiale. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

De nouveaux détails et des photos du processus de construction ont été publiés par l'observatrice renommée Julia Bergeron. Selon ses informations, SpaceX affiche une cadence bien plus rapide que son principal concurrent, Blue Origin. Par exemple, les travaux sur le Vertical Refurbishment Facility et le site LC-36 de l'entreprise appartenant à Jeff Bezos progressent beaucoup plus lentement, et leur mise en service complète n'est attendue que pour 2026.

La grue la plus puissante du monde est entrée en service

Pour l'assemblage de cette structure colossale, la grue sur chenilles la plus puissante au monde, la Liebherr LR 13000 allemande, a été mobilisée. Selon le média ixbt.com, cette grue possède une capacité de levage allant jusqu'à 3000 tonnes, ce qui en fait le seul outil technique capable d'installer avec précision les lourdes structures métalliques de la tour Mechazilla. La hauteur et la robustesse de la tour doivent permettre non seulement le lancement de la fusée Starship, mais aussi de la « rattraper » en plein vol lors de son retour.

Le site SLC-37, où se déroulent les travaux, possède une histoire riche. C'est ici que furent lancées les fusées Saturn IB du célèbre programme Apollo de la NASA, puis plus tard les lanceurs Delta IV. Aujourd'hui, ce lieu historique est entièrement reconstruit pour répondre aux besoins de la cosmonautique moderne et est transformé en deux pas de tir Starship.

76 vols par an : plans et objectifs

Selon les plans de SpaceX, une fois que le nouveau complexe de Cap Canaveral sera pleinement opérationnel, il permettra d'effectuer jusqu'à 76 vols par an. Ce chiffre représente un résultat révolutionnaire dans le domaine du transport de fret et de passagers vers l'espace. Ce projet sert non seulement des objectifs commerciaux, mais soutient également la sécurité nationale des États-Unis et le programme Artemis de la NASA visant la colonisation de la Lune.

Actuellement, SpaceX a obtenu tous les permis nécessaires et a accéléré les travaux de construction. Le système Starship est considéré comme l'outil principal pour voler vers Mars et transformer l'humanité en une espèce multiplanétaire. La construction de la tour Mechazilla est l'une des composantes les plus cruciales de cet objectif ambitieux.

Ce processus est également passionnant pour les amateurs d'espace ouzbeks, car des systèmes bon marché et réutilisables comme Starship influenceront directement la baisse du prix des satellites et l'expansion de la couverture internet mondiale (Starlink). La course technologique continue, et SpaceX conserve pour l'instant une avance nette.