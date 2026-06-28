SpaceX vers un record historique : la tour géante Mechazilla s'élève à Cap Canaveral

·4·Technologie
SpaceX vers un record historique : la tour géante Mechazilla s'élève à Cap Canaveral

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape dans la construction d'une infrastructure massive pour Starship, le plus grand système de fusées de l'histoire de l'humanité. Sur le pas de tir LC-37 à Cap Canaveral, en Floride, les trois premières sections de la tour géante nommée Mechazilla ont été installées avec succès. Ce projet revêt une importance stratégique, non seulement par sa complexité technique, mais aussi par sa capacité à transformer radicalement le rythme de la conquête spatiale. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

De nouveaux détails et des photos du processus de construction ont été publiés par l'observatrice renommée Julia Bergeron. Selon ses informations, SpaceX affiche une cadence bien plus rapide que son principal concurrent, Blue Origin. Par exemple, les travaux sur le Vertical Refurbishment Facility et le site LC-36 de l'entreprise appartenant à Jeff Bezos progressent beaucoup plus lentement, et leur mise en service complète n'est attendue que pour 2026.

La grue la plus puissante du monde est entrée en service

Pour l'assemblage de cette structure colossale, la grue sur chenilles la plus puissante au monde, la Liebherr LR 13000 allemande, a été mobilisée. Selon le média ixbt.com, cette grue possède une capacité de levage allant jusqu'à 3000 tonnes, ce qui en fait le seul outil technique capable d'installer avec précision les lourdes structures métalliques de la tour Mechazilla. La hauteur et la robustesse de la tour doivent permettre non seulement le lancement de la fusée Starship, mais aussi de la « rattraper » en plein vol lors de son retour.

Le site SLC-37, où se déroulent les travaux, possède une histoire riche. C'est ici que furent lancées les fusées Saturn IB du célèbre programme Apollo de la NASA, puis plus tard les lanceurs Delta IV. Aujourd'hui, ce lieu historique est entièrement reconstruit pour répondre aux besoins de la cosmonautique moderne et est transformé en deux pas de tir Starship.

76 vols par an : plans et objectifs

Selon les plans de SpaceX, une fois que le nouveau complexe de Cap Canaveral sera pleinement opérationnel, il permettra d'effectuer jusqu'à 76 vols par an. Ce chiffre représente un résultat révolutionnaire dans le domaine du transport de fret et de passagers vers l'espace. Ce projet sert non seulement des objectifs commerciaux, mais soutient également la sécurité nationale des États-Unis et le programme Artemis de la NASA visant la colonisation de la Lune.

Actuellement, SpaceX a obtenu tous les permis nécessaires et a accéléré les travaux de construction. Le système Starship est considéré comme l'outil principal pour voler vers Mars et transformer l'humanité en une espèce multiplanétaire. La construction de la tour Mechazilla est l'une des composantes les plus cruciales de cet objectif ambitieux.

Ce processus est également passionnant pour les amateurs d'espace ouzbeks, car des systèmes bon marché et réutilisables comme Starship influenceront directement la baisse du prix des satellites et l'expansion de la couverture internet mondiale (Starlink). La course technologique continue, et SpaceX conserve pour l'instant une avance nette.

SpaceXStarshipMechazillaElon MuskNASA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Premier département de police créé à Starbase, la ville fondée par Elon MuskPremier département de police créé à Starbase, la ville fondée par Elon MuskAujourd'hui, 12:53Présentation de la clé USB-C TWSC TC301 conçue pour les automobilesPrésentation de la clé USB-C TWSC TC301 conçue pour les automobilesAujourd'hui, 12:24China Mobile teste un nouveau satellite avec station de base spatialeChina Mobile teste un nouveau satellite avec station de base spatialeAujourd'hui, 11:58Ugreen lance le chargeur intelligent Nexode Pro 160W sur le marché européenUgreen lance le chargeur intelligent Nexode Pro 160W sur le marché européenAujourd'hui, 11:23Le Canada propose des réacteurs nucléaires à uranium non enrichi pour le marché énergétique américainLe Canada propose des réacteurs nucléaires à uranium non enrichi pour le marché énergétique américainAujourd'hui, 10:59L'IA révolutionne les paiements numériques : l'expérience de l'IndeL'IA révolutionne les paiements numériques : l'expérience de l'IndeAujourd'hui, 10:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct