Gigabyte présente les cartes graphiques RTX 5080 Infinity pour son 40e anniversaire

Gigabyte, l'un des acteurs majeurs du marché des technologies informatiques, a annoncé dans le cadre de son 40e anniversaire les modèles Aorus GeForce RTX 5080 Infinity 16G et Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G, appartenant à la nouvelle génération de processeurs graphiques. Ces appareils attirent l'attention des experts du secteur non seulement par leurs performances élevées, mais aussi par leur concept de design unique. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le design de la série Infinity est inspiré des moteurs d'aviation, avec des éléments circulaires et des systèmes d'éclairage modernes. Selon ixbt.com, si la version standard adopte un style cyber-sport sombre, la variante Wood se distingue par un châssis argenté et des accents décoratifs à texture bois. Il convient de noter que le fabricant a précisé qu'il ne s'agit pas de bois véritable, mais d'une imitation de haute qualité.

Spécifications techniques et performances

Les deux cartes graphiques sont basées sur l'architecture NVIDIA Blackwell et sont équipées de 16 GB de mémoire GDDR7 fonctionnant via un bus de 256 bit. Cela augmente considérablement la vitesse de transfert des données dans les jeux et les tâches graphiques complexes. La version Wood est overclockée d'usine, sa fréquence passant de 2617 MHz de base à 2805 MHz.

Concernant le système de refroidissement, Gigabyte a utilisé sa nouvelle technologie Windforce Hyperburst. Sa caractéristique principale est la construction Double Flow Through, où les ventilateurs gauche et droit dirigent l'air froid directement vers le module de refroidissement. Cette approche permet d'améliorer le flux d'air jusqu'à 58 % par rapport aux systèmes traditionnels.

Solutions innovantes et Project Stealth

Un autre aspect important des nouvelles cartes graphiques est la ventilation bidirectionnelle du panneau arrière. Cela améliore non seulement l'efficacité du refroidissement, mais contribue également à réduire le niveau sonore lors de charges élevées. Pour les gamers et les monteurs professionnels, cet aspect peut être un facteur crucial pour garantir une stabilité de fonctionnement prolongée.

De plus, les appareils prennent en charge la technologie Project Stealth. Dans le cadre de ce système, le connecteur d'alimentation est déplacé à l'arrière de la carte. Une telle solution aide à masquer les câbles à l'intérieur du boîtier du PC et rend l'intérieur de l'unité système plus esthétique.

Pour l'instant, aucune information précise n'a été communiquée sur le prix de vente au détail de ces modèles d'anniversaire ni sur leur date d'arrivée sur le marché, mais les experts supposent qu'ils seront produits en quantités limitées.