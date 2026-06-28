Messi survole le classement : meilleur joueur de la phase de groupes

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Messi survole le classement : meilleur joueur de la phase de groupes

Lionel Messi a une nouvelle fois laissé ses jeunes rivaux derrière lui. La star argentine de 39 ans a obtenu la note la plus élevée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, devant des joueurs comme Haaland, Mbappe et Vinicius.

Mais la domination de Messi ne s'est pas limitée au classement — son nombre de buts impressionne également tout le monde.

Le choix de WhoScored : Messi en première position

Le portail statistique WhoScored a désigné le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, comme le meilleur joueur de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Messi a disputé trois matchs, marqué 6 buts et a obtenu une moyenne de 8,92 points .

À 39 ans, Messi reste le joueur le mieux noté du Mondial.

Haaland et Mbappe également distancés

Le classement des meilleurs joueurs de la phase de groupes se présente comme suit :

Rang

Joueur

Équipe nationale

Note

1

Lionel Messi

Argentine

8,92

2

Erling Haaland

Norvège

8,87

3

Kylian Mbappe

France

8,33

4

Vinicius Junior

Brésil

8,29

5

Ousmane Dembele

France

8,16

Il est évident que Haaland s'est très rapproché de Messi, mais la star argentine a tout de même conservé la première place.

Buteur même en sortant du banc

Messi n'a pas débuté dans le onze de départ lors du dernier match de la phase de groupes contre la Jordanie.

Il est entré en jeu en seconde période et a marqué un superbe coup franc, contribuant à la victoire 3-1 de l'Argentine.

Ce but est le sixième de Messi dans le tournoi.

Également en tête de la course au Soulier d'Or

Actuellement, Lionel Messi occupe également la première place du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026.

Une telle performance à 39 ans montre une fois de plus pourquoi il est reconnu comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football.

Pensez-vous que Messi puisse mener l'Argentine au titre lors de ce Mondial ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

Lionel MessiArgentineErling HaalandKylian MbappéVinícius Júnior
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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