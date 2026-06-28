Jude Bellingham sauve l'Angleterre : l'équipe de Thomas Tuchel termine première du groupe

À l'issue de la phase de groupes de la Coupe du Monde se déroulant aux États-Unis, l'équipe nationale d'Angleterre a remporté la victoire 2-0 contre le Panama, s'emparant ainsi de la tête du groupe L. Bien que le résultat soit positif, le jeu des hommes de Thomas Tuchel soulève de nombreuses questions chez les experts et les supporters. Malgré un contenu laborieux et quelque peu monotone, la star du Real Madrid, Jude Bellingham, a une nouvelle fois sorti son équipe d'une situation difficile. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

La première période du match, disputé au stade MetLife du New Jersey, a été particulièrement complexe pour les Anglais. Peinant à percer la défense panaméenne, l'Angleterre a tenté d'attaquer principalement par l'axe, sans succès. Les centres sur les ailes ont manqué de précision. Cette situation a accentué l'inquiétude des supporters après le match nul sans but contre le Ghana.

Le destin de la rencontre a été scellé sur un coup de pied arrêté. Suite à un corner tiré par Bukayo Saka, Jude Bellingham a fait preuve de tout son talent. Plus vif que le défenseur, il a étiré ses appuis au maximum pour loger le ballon au fond des filets. Ce but a apporté liberté et confiance au jeu anglais.

Le tandem Bellingham et Harry Kane

Après une série sans but, le capitaine Harry Kane a également marqué son territoire. Jude Bellingham a brillé non seulement comme buteur, mais aussi comme passeur. Après avoir réceptionné un ballon de Nico O'Reilly, il a éliminé les défenseurs adverses avant de délivrer une passe précise dans la surface de réparation. Harry Kane a profité de cette occasion pour porter le score à 2-0.

Selon Goal.com, l'équipe d'Angleterre dépend actuellement entièrement du talent individuel de Bellingham. C'est lui qui avait également guidé son équipe vers la victoire lors du match contre la Croatie. Dans l'interview d'après-match, Thomas Tuchel a admis que le jeu de l'équipe était laborieux, tout en soulignant que de telles victoires difficiles seraient précieuses pour les phases éliminatoires.

"En tant qu'entraîneur, je sais exactement ce qu'il faut pour gagner ce genre de matchs. Le fait que les rencontres soient difficiles n'est pas un problème pour nous ; au contraire, cela forge l'équipe avant les prochaines étapes", a déclaré le technicien allemand. Il a également loué l'impact de Bellingham et Kane, ajoutant que les attentes envers eux resteraient toujours élevées.

En terminant première de son groupe, l'Angleterre a intégré le côté relativement "plus facile" du tableau du tournoi. Désormais, l'objectif principal de l'équipe de Tuchel est d'atteindre la finale prévue le 19 juillet. Cependant, le niveau global de jeu et les problèmes défensifs, notamment les blessures liées aux latéraux droits, continuent d'inquiéter.