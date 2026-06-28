Tensions au sein de la sélection brésilienne : le conflit autour de Davide Ancelotti et Neymar

Après une victoire convaincante contre l'Écosse lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, un scandale inattendu a éclaté dans le camp de la sélection brésilienne. Une vidéo montrant la réaction de Davide Ancelotti, fils et adjoint de l'entraîneur Carlo Ancelotti, au moment où Neymar entrait en jeu, a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux. Beaucoup y voient un signe de mésentente interne. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors du match contre l'Écosse, qui s'est soldé par une victoire 3-0, Neymar s'apprêtait à entrer en jeu depuis le banc. À ce moment précis, les caméras ont capturé Davide Ancelotti secouant la tête avec un air mécontent. Selon Goal.com, ces images ont éveillé des doutes parmi les supporters et experts sud-américains quant à l'attitude du staff technique envers le joueur emblématique.

L'inclusion de Neymar dans la liste de la sélection avait déjà fait polémique avant le début du tournoi. En particulier, le fait que Joao Pedro, joueur de Chelsea, ait été écarté du Mondial au profit de l'attaquant expérimenté avait été critiqué par le public brésilien. L'incident impliquant Davide Ancelotti a jeté de l'huile sur le feu.

Réaction et pression sur la famille

La situation a dégénéré au point que la famille de Davide a été la cible d'insultes d'internautes. Son épouse, Ana Galocha, a publié une déclaration sur Instagram pour défendre son mari, affirmant que les images étaient sorties de leur contexte et ne reflétaient pas la réalité.

"Vous interprétez l'image d'une manière qui n'a absolument aucun rapport avec la réalité. C'est pourquoi je reçois d'innombrables insultes depuis ce matin. Nous souhaitons plus que quiconque que le Brésil gagne", a écrit Galocha sur sa page. La famille de l'entraîneur tente d'expliquer que ce geste n'était pas dirigé contre le joueur, mais était une réaction à un autre événement du match.

Le retour tant attendu de Neymar

Malgré tout ce bruit, ce match a revêtu une importance historique pour Neymar, 34 ans. Il a mis fin à une absence de 981 jours en sélection nationale due à une grave blessure au genou (ACL) et au processus de récupération qui a suivi. Entré en jeu à la 76e minute, l'attaquant vedette n'a pu retenir ses larmes après la rencontre.

Bien qu'il ne soit pas encore dans sa forme physique optimale, il a réussi à démontrer son talent durant son court passage sur le terrain. Son corner et sa frappe vers le but ont mis le gardien écossais en difficulté, prouvant que Neymar occupe toujours une place importante dans les plans de Carlo Ancelotti.

Dans cette Coupe du Monde co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Brésil a pris la tête du groupe C. L'équipe doit désormais se concentrer sur les phases éliminatoires, bien que l'impact des polémiques entourant Davide Ancelotti sur l'atmosphère interne du groupe reste encore incertain.