Fayzullayev : « Ce n'est pas tout notre potentiel, nous pouvons mieux jouer »

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Fayzullayev : « Ce n'est pas tout notre potentiel, nous pouvons mieux jouer »

L'ailier de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, s'est exprimé après la participation décevante de son équipe à la Coupe du Monde. Le joueur, auteur du premier but historique de son pays lors du Mondial, n'a pas caché son insatisfaction face à un tournoi terminé sans aucun point.

« Jouer la Coupe du Monde ne suffit pas »

À la question de savoir si le rêve de participer à la compétition s'était réalisé, Abbosbek a répondu avec fermeté :

« Nous avons joué la Coupe du Monde, mais cela ne suffit pas. Je veux gagner. Nous n'y sommes pas parvenus.

Je suis très fatigué pour le moment. J'espère que nous nous qualifierons pour la prochaine Coupe du Monde et que nous y remporterons des victoires ».

« Ce n'était pas toute notre force »

Fayzullayev a souligné que la véritable force de l'équipe était bien supérieure et que, malgré les défaites, l'effectif possédait un grand potentiel :

« Non, ce n'est pas tout notre potentiel. Nous savons de quoi nous sommes capables. Nous pouvons jouer un meilleur football ».

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a terminé sa première Coupe du Monde avec trois défaites lors de la phase de groupes et une différence de buts de 2:11 Nous espérons que cette expérience amère pour Abbosbek et ses coéquipiers servira de leçon et de motivation pour les prochains Mondiaux.

Abbosbek FayzullayevOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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