Des scientifiques développent une technologie de matériaux quantiques à partir de poudre de diamant bon marché

·26·Technologie
Des scientifiques développent une technologie de matériaux quantiques à partir de poudre de diamant bon marché

Des scientifiques australiens et japonais s'apprêtent à franchir une étape révolutionnaire dans le domaine des technologies quantiques. Des spécialistes de l'Université de Melbourne, de l'agence scientifique CSIRO d'Australie et de l'Institut national des sciences et technologies quantiques (QST) du Japon ont lancé un projet visant à transformer de la poudre de diamant ordinaire et bon marché en matériaux quantiques hautement efficaces. Cette initiative n'est pas seulement une nouveauté scientifique, mais une action stratégique visant à réduire considérablement les coûts de production des composants quantiques. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son rapport .

Les diamants spéciaux, considérés comme le maillon essentiel des dispositifs quantiques, contiennent des défauts appelés « centres azote-lacune » (centres NV). Il s'agit d'un défaut de réseau cristallin créé artificiellement, où un atome d'azote remplace un atome de carbone et laisse un espace vide (lacune) à côté. De telles structures sont essentielles pour les capteurs quantiques permettant de mesurer les champs magnétiques et électriques, ainsi que la température, avec une précision extrêmement élevée.

De la matière première bon marché à la haute technologie

Actuellement, la production de diamants quantiques de qualité est un processus extrêmement complexe et coûteux. Les chercheurs proposent d'utiliser de la poudre de diamant, largement répandue et bon marché dans l'industrie, au lieu d'utiliser des cristaux entiers. Si les scientifiques parviennent à préserver les propriétés quantiques au sein de cette poudre, le prix des composants pour les capteurs quantiques et les systèmes de calcul pourrait être réduit de plusieurs fois.

La première phase du projet prévoit l'amélioration de la stabilité et de la qualité des nanocristaux de diamant. Les scientifiques travaillent à placer les centres NV aussi près que possible de la surface des particules. Ceci est crucial pour augmenter la sensibilité des futurs capteurs. Ensuite, les spécialistes du CSIRO testeront la durabilité de ces matériaux dans des conditions réelles.

Le succès de cette recherche devrait avoir un impact majeur non seulement dans les cercles scientifiques, mais aussi sur le marché technologique mondial. Selon Ixbt.com, l'Australie vise à créer sa propre base indépendante de production de matériaux quantiques grâce à cette technologie, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers.

La réduction du coût des matériaux quantiques ouvrira une nouvelle ère dans la médecine, la géologie et les systèmes de navigation. Par exemple, des capteurs quantiques ultra-sensibles permettraient de détecter les plus petits changements dans le corps humain ou des minéraux souterrains avec une précision sans précédent. Ce projet est un fondement important pour sortir les technologies quantiques des murs des laboratoires et les appliquer à la vie quotidienne.

DiamantTechnologies QuantiquesScienceAustralieJapon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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