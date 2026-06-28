Des messages secrets vieux de 400 ans révèlent les secrets des Moghols

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Des messages secrets vieux de 400 ans révèlent les secrets des Moghols

À l'époque où les premiers journaux apparaissaient en Europe, l'Empire moghol possédait également son propre système d'information perfectionné. À partir de la fin du XVIe siècle, des centaines de scribes, de représentants spéciaux et d'écrivains ont élaboré « akhbarat » (informations) des bulletins quotidiens. Ils consignaient les événements politiques de la cour, les campagnes militaires, les nominations, les affaires financières, l'administration locale et même diverses rumeurs.

Ces documents rédigés en persan constituaient le réseau d'information de l'Empire moghol. Chaque jour, des centaines, voire des milliers d'exemplaires étaient envoyés du centre de l'empire vers diverses provinces, certains étant lus à haute voix devant les fonctionnaires locaux. Ainsi, les événements du centre étaient rapidement transmis jusqu'aux régions les plus reculées du pays.

Munis D. Faruqi, historien à l'Université de Californie (Berkeley), a commencé en 2007 l'étude approfondie de la collection « Akhbar-i Darbar-i Mualla » (« Bulletins de la Haute Cour ») conservée dans les archives de l'Inde et de la Grande-Bretagne. En analysant plus de 6 500 pages de documents conservés à la Bibliothèque nationale de Calcutta, le chercheur a réussi à reconstituer la vie de princes, de généraux, de fonctionnaires, de femmes de la cour et d'autres personnalités importantes grâce à des dizaines de milliers de notes.

Miniature illustrant une cérémonie de réception en présence du souverain à la cour moghole.

Les résultats de la recherche ont conduit à revoir nombre de perceptions sur l'époque d'Aurangzeb, qui a régné au XVIIe siècle. Par exemple, le chercheur souligne que les preuves confirmant les idées largement répandues sur les coercitions religieuses massives sous Aurangzeb sont très rares dans les archives. De plus, il est apparu que l'influence politique des femmes et des eunuques à la cour était bien plus élevée qu'on ne le pensait auparavant.

En particulier, le nom de la fille d'Aurangzeb, Zinat-un-Nissa apparaissant à maintes reprises dans les archives, a surpris les chercheurs. Alors que très peu d'informations étaient disponibles sur elle auparavant, les nouveaux documents la présentent comme l'un des soutiens politiques les plus fiables du souverain. Selon le chercheur, elle a joué un rôle crucial dans le maintien du pouvoir d'Aurangzeb durant sa vieillesse.

Une grande partie des archives est aujourd'hui conservée à Londres, Calcutta, Bikaner et Sitamauda. La collection la plus riche se trouve à la Bibliothèque nationale de Calcutta, comprenant 21 volumes dédiés au règne d'Aurangzeb. Les historiens supposent que des documents similaires pourraient également exister dans des collections privées.

Représentation d'une personne rayonnante portée sur un palan, accompagnée d'un groupe.

Faruqi explique que l'étude de ces archives n'est pas facile. Les documents n'ont pas d'index, et trouver l'information nécessaire parmi des dizaines de milliers d'entrées revient à « chercher une aiguille dans une botte de foin ». Cependant, ce sont précisément ces sources qui montrent en détail comment l'Empire moghol était gouverné, comment les décisions étaient prises et comment l'information était diffusée.

Le chercheur souligne que ces archives constituent un patrimoine historique unique qui n'a pas encore été pleinement étudié. Sur leur base, des dizaines de nouveaux livres et recherches scientifiques pourraient être créés. Ces manuscrits démontrent que l'Empire moghol disposait d'un système d'information très avancé pour son époque et que de nombreux secrets sur son histoire restent encore à découvrir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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