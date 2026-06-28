Le légendaire attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a offert un nouveau moment de magie lors du match contre la Jordanie (3:1) dans le cadre de la Coupe du Monde. Entré en jeu depuis le banc, la star d'Inter Miami a brillamment converti un coup franc, assurant non seulement la victoire de son équipe, mais battant également plusieurs records dans l'histoire de la compétition. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

L'attaquant de 37 ans, entré en seconde période, n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour démontrer son talent. Le gardien de l'équipe nationale jordanienne, Yazeed Abulaila, avait formé un mur humain pendant près d'une minute, s'attendant à une frappe puissante du pied gauche de Messi. Cependant, Lionel Messi a pris une décision inattendue, envoyant le ballon bas dans le coin gauche du but, laissant le gardien cloué sur place.

Résultats historiques et nouveaux records

Selon Goal.com, ce but est le 19ème de Lionel Messi lors des phases finales de Coupe du Monde. Avec ce résultat, il renforce son record en tant que meilleur buteur de l'histoire du tournoi. De plus, Messi est devenu le premier footballeur de l'histoire à avoir marqué lors de sept Coupes du Monde consécutives.

Fait intéressant, il s'agit du deuxième but de Messi sur coup franc en Coupe du Monde. Il avait connu son premier succès de ce type lors du mondial 2014 au Brésil contre l'équipe nationale du Nigeria. Lors du tournoi actuel de 2026, il a déjà inscrit 6 buts et domine la course au titre de meilleur buteur.

Ce résultat est également remarquable pour les passionnés de football ouzbeks. Malgré l'âge, Lionel Messi prouve qu'il continue de produire un jeu de haut niveau et que sa précision dans les situations arrêtées reste inégalée dans le monde. Sa performance à Dallas a émerveillé les milliers de supporters présents au stade.

À l'issue de la phase de groupes, l'équipe nationale d'Argentine s'est qualifiée pour les phases éliminatoires. Désormais, les champions en titre affronteront l'équipe surprise du tournoi, le Cap-Vert, en huitièmes de finale. Ce duel se déroulera au Hard Rock Stadium, dans la ville de Miami, où Messi réside actuellement.

L'équipe nationale d'Argentine ambitionne de remporter son troisième trophée international majeur consécutif. Les membres de l'équipe soulignent la nécessité d'aborder chaque adversaire avec sérieux, car il n'y a pas de place pour l'erreur en phase éliminatoire. La forme sportive exceptionnelle de Lionel Messi renforce la confiance des supporters quant à la défense du titre de champion.