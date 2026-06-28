Un chien épuisé sauvé des décombres d'un séisme

·65·Monde
Un chien épuisé sauvé des décombres d'un séisme

Lors des opérations de recherche et de sauvetage menées après un puissant séisme à Caracas, un chien épuisé a été retrouvé vivant sous les décombres.

Il a été rapporté que seule la tête de l'animal, coincé sous des murs effondrés, était visible de l'extérieur. Les sauveteurs lui ont d'abord donné à boire avant de réussir à l'extraire avec précaution. Les vidéos montrent le chien sauvé tremblant violemment.

Cet incident s'est largement propagé sur les réseaux sociaux, suscitant la compassion et les éloges de nombreux utilisateurs. Beaucoup saluent les actions héroïques des sauveteurs.

Selon les dernières informations, le nombre de victimes du séisme a atteint 235 personnes. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour retrouver d'autres survivants sous les décombres.

CaracasSéisme
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