Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a établi un résultat historique lors de la victoire contre le Panama, battant le record de Gary Lineker vieux de 36 ans pour le nombre de buts marqués lors des coupes du monde. L'attaquant du Bayern Munich a trouvé le chemin des filets à la 67e minute, inscrivant son 11e but en phase finale et devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du football anglais. C'est ce que rapporte le site Goal.com.

Ce moment historique a été suivi par le légendaire Gary Lineker, auteur de 10 buts lors des tournois de 1986 et 1990, dans le cadre de son émission "The Rest is Football". Selon Goal.com, le fait que son record de longue date soit battu a donné lieu à des moments riches en humour et en débats passionnés à l'antenne.

Blagues entre Lineker et Micah Richards

Micah Richards, ancien défenseur de Manchester City présent à l'antenne avec Lineker, n'a pas manqué l'occasion de se moquer de son collègue. Dès le but marqué, Richards a lancé ironiquement : « Harry, je t'aime ! Gary n'est plus là, il n'est plus d'actualité, il est devenu inutile ». En réponse, Lineker a demandé avec humour et brusquerie à son collègue de « se taire » et a même coupé la connexion à distance de Richards via sa télécommande.

Malgré cela, Lineker, 65 ans, a exprimé ses sentiments sincères envers son successeur. « Un grand merci à Harry, je le félicite sincèrement. Quarante ans, c'est très long, je commençais à m'ennuyer avec ce record. Je suis très heureux que ce soit précisément Harry Kane qui l'ait battu », a souligné l'attaquant légendaire.

Après le match, Harry Kane a également révélé avoir contacté son prédécesseur pour lui envoyer un message humoristique. « Désolé Gary, je t'ai maintenant d'un but d'avance », a écrit Kane. Le capitaine a ajouté qu'il considérait Lineker comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'Angleterre et que c'était un honneur de dépasser son record.

Cet exploit est non seulement un record personnel pour Harry Kane, mais revêt également une importance majeure pour le football anglais. Kane continue actuellement de consolider son statut de meilleur buteur de tous les temps avec l'équipe nationale. Son efficacité lors des coupes du monde sert de fondation pour le succès futur de l'équipe dans les prochains tournois internationaux.