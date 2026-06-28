La société chinoise Loongson Technology a officiellement dévoilé sa nouvelle génération de processeur serveur : le modèle Loongson 3C3000. Cette puce est conçue pour créer des systèmes serveurs abordables et efficaces, destinés aux infrastructures d'entreprise et aux tâches générales. La principale caractéristique de ce nouveau développement est sa haute efficacité énergétique et son architecture nationale. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le processeur Loongson 3C3000 est basé sur l'architecture 64 bits LoongArch propriétaire de l'entreprise. Il dispose de 16 cœurs physiques, permettant de traiter 16 flux de données simultanément. La fréquence de fonctionnement de l'appareil varie de 1,5 à 1,8 GHz. Selon ixbt.com, chaque cœur prend en charge des instructions vectorielles 128 bits, ce qui augmente la précision des processus de calcul.

Spécifications techniques et efficacité énergétique

Le fabricant souligne que la nouvelle puce est une solution idéale pour les serveurs de fichiers, les plateformes web et la gestion de bases de données. Bien que le modèle 3C3000 offre des performances similaires à la version 3C5000 précédente, il est proposé comme une option abordable pour les tâches commerciales quotidiennes plutôt que pour l'AI ou les calculs ultra-complexes.

Le système de mémoire cache du processeur est également remarquable : chaque cœur possède 64 KB de cache L1 instructions et 64 KB de cache L1 données, avec une taille totale de cache L2 de 16 MB. Le contrôleur mémoire prend en charge la norme DDR4-2400 double canal avec fonction de correction d'erreurs (ECC). De plus, le système dispose de 32 lignes d'interface PCIe, assurant une communication rapide avec les périphériques externes.

L'un des aspects les plus importants est la consommation d'énergie. Le Loongson 3C3000 ne consomme que 40 W en mode de fonctionnement normal (à une fréquence de 1,5 GHz). C'est un indicateur très bas pour les processeurs serveurs modernes. Grâce à la gestion dynamique de la fréquence et à la technologie de désactivation des blocs inutilisés, la consommation d'énergie diminue encore davantage lors des faibles charges.

Positionnement sur le marché et perspectives

Le nouveau processeur permet de combiner deux puces dans un seul système via le bus Loongson Coherent Link (LCL). Cela ouvre la voie à la création de solutions serveurs flexibles pour les petites et moyennes entreprises. Bien que le prix exact de l'appareil n'ait pas encore été annoncé, il devrait être principalement fourni aux fabricants d'équipements serveurs et aux grands clients d'entreprise.

De tels pas technologiques de la Chine visent à réduire la dépendance envers des géants comme Intel et AMD sur le marché mondial. Pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan, de telles solutions serveurs abordables et économes pourraient constituer une alternative intéressante pour la modernisation de l'infrastructure IT à l'avenir.