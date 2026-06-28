Airbus commence le développement d'un avion de nouvelle génération pour remplacer l'A320

Airbus, l'une des plus grandes corporations aéronautiques au monde, a officiellement confirmé avoir commencé le travail sur un nouveau modèle destiné à remplacer sa famille d'avions A320, la plus populaire et la plus réussie. Ce projet devrait modifier l'équilibre des forces sur le marché de l'aviation et porter l'efficacité du transport de passagers à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Dans une interview accordée à Aviation Week, le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a annoncé que le processus de développement du nouvel avion à fuselage étroit débutera en 2030. Ce projet, connu en interne sous le nom de code eAction, devrait être mis en service commercial dans la seconde moitié des années 2030. Cela marque le début de la fin pour les modèles A320neo, actuellement considérés comme les « chevaux de trait » de l'aviation mondiale.

Abandon des moteurs à hydrogène

L'une des nouveautés les plus importantes du projet est l'abandon par Airbus de l'idée d'utiliser le carburant à hydrogène pour ses avions de passagers de série. Auparavant, l'entreprise plaçait de grands espoirs dans les technologies hydrogène écologiques, mais il est devenu évident que cette approche n'était pas viable dans la situation actuelle. Selon Guillaume Faury, cette décision est liée non seulement aux complexités de conception de l'avion, mais aussi à l'absence d'infrastructure nécessaire.

La production d'hydrogène, l'absence d'un système de distribution et les incertitudes dans les réglementations aéronautiques internationales ont contraint les ingénieurs d'Airbus à revenir à l'amélioration progressive des technologies existantes. Désormais, l'accent sera mis sur l'amélioration de l'aérodynamisme et la création de moteurs traditionnels mais ultra-économes.

Innovations technologiques et moteur CFM RISE

L'une des directions les plus prometteuses envisagées pour la nouvelle plateforme est l'utilisation des moteurs Open Fan CFM RISE. Cette technologie permet de réduire considérablement la consommation de carburant par rapport aux turboréacteurs actuels. Ce moteur est actuellement en phase de test, et son efficacité pourrait déterminer le succès du nouvel avion.

De plus, Airbus pourrait s'écarter de l'approche traditionnelle et ne pas proposer le choix entre deux types de moteurs pour un seul avion. Si un seul fabricant parvient à créer une unité de puissance répondant aux exigences, le nouveau liner sera équipé uniquement de ce type de moteur. Cela permettrait de simplifier le processus de production et de réduire les coûts.

La production de l'A320neo ne s'arrêtera pas dès la sortie du nouveau modèle — les deux générations seront assemblées en parallèle pendant un certain temps. Airbus envisage d'assembler les nouveaux avions non seulement dans ses usines européennes (Toulouse et Hambourg), mais également dans ses installations aux États-Unis et en Chine. Pour les transporteurs régionaux comme l'Ouzbékistan, cela signifie la possibilité d'acquérir des appareils plus économiques et modernes à l'avenir.