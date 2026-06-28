CDM 2026. Eldor Shomurodov : « Le facteur psychologique a été déterminant »

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CDM 2026. Eldor Shomurodov : « Le facteur psychologique a été déterminant »

Les débuts historiques de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde ont suscité un grand intérêt non seulement dans notre pays, mais aussi à l'étranger. En particulier, le prestigieux média russe « Sport-Express » a mené un entretien exclusif avec le capitaine de notre équipe nationale, ayant terminé sa participation au tournoi, Eldor Shomurodov .

Veuillez trouver ci-dessous la transcription de cet entretien.

« Quand on mène au score, les erreurs commencent »

— Fabio Cannavaro a déclaré que l'équipe manquait d'expérience, notamment en seconde période, en passant imprévuement à des transmissions longues. Est-ce vraiment le cas ?

— Oui, bien sûr. Ici, le facteur psychologique a été déterminant. Quand vous menez au score, vous voulez éviter d'encaisser un but et maintenir votre avantage coûte que coûte. C'est là que les erreurs commencent. Nous n'avons pas réussi à bien contrôler le ballon et je pense que l'adversaire nous a punis pour cela.

— Abbosbek Fayzullaev a-t-il touché le ballon lors de la passe décisive ?

— Il a dit l'avoir touché. J'espère que l'assist lui sera attribué.

« Un but en Coupe du Monde se rappelle toute une vie »

— Quelle importance a eu pour vous le fait de marquer en Coupe du Monde ?

— Bien sûr, c'est important pour moi. On se souvient toute sa vie d'un but marqué en Coupe du Monde. Cela aurait été encore mieux si nous avions gagné.

— Avez-vous échangé votre maillot avec quelqu'un après le match contre le Portugal (0:5) ?

— Non. À ce moment-là, je n'avais pas le moral pour échanger mon maillot avec qui que ce soit.

L'apport de Cannavaro à l'équipe

— Qu'est-ce que Cannavaro a pu apporter à l'équipe ?

— Beaucoup de choses positives. Je ne vais pas les énumérer une par une. Nous n'avons pas eu assez de temps pour assimiler toutes ses idées. Mais du point de vue du professionnalisme, il a beaucoup appris aux joueurs et a montré quel type de joueur il faut être pour jouer à un haut niveau.

— Souhaitez-vous dire quelque chose aux personnes qui ont contribué à votre carrière en Russie ?

— Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont encouragés et soutenus. Salutations et gratitude à tous.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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