Cannavaro répond aux critiques après le match contre la RD Congo

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Cannavaro répond aux critiques après le match contre la RD Congo

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, s'est exprimé sur son équipe après la défaite 1-3 contre la République démocratique du Congo.

L'entraîneur a déclaré que l'Ouzbékistan avait bien commencé la rencontre et aurait pu concrétiser l'une des occasions créées en première période. Cependant, les erreurs commises après la pause ont scellé le sort du match.

Cannavaro a refusé de critiquer les joueurs. Il a souligné que les membres de l'équipe avaient donné tout leur possible sur le terrain et s'étaient battus jusqu'au bout.

« Les joueurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je ne suis pas mécontent d'eux et je suis fier de mon équipe », a déclaré Cannavaro.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a terminé ses débuts en Coupe du Monde avec trois défaites et n'a pas réussi à sortir de groupe. Cannavaro a affirmé qu'il considérait ce tournoi comme une grande expérience pour les joueurs et une base pour les résultats futurs.

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Nodirbek Razzokov
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