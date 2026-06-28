Arsenal devrait payer 100 millions de livres pour le transfert de Morgan Rogers

L'Arsenal, actuel prétendant à la Premier League anglaise, a l'intention de recruter le milieu de terrain d'Aston Villa, Morgan Rogers, mais le club londonien s'est heurté à un obstacle financier inattendu. Bien que le staff technique dirigé par Mikel Arteta ait désigné ce talentueux footballeur comme sa cible principale pour renforcer l'effectif, le club de Birmingham exige une somme astronomique pour son leader. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations diffusées par Football.london, la direction d'Aston Villa ne compte pas laisser partir l'international anglais de 23 ans pour moins de 100 millions de livres sterling (environ 132 millions de dollars). Un prix aussi élevé devrait représenter un véritable défi pour Arsenal, car le club prévoyait de dépenser des fonds importants pour renouveler son effectif après ses difficultés en Ligue des Champions.

Pourquoi Aston Villa exige-t-elle une telle somme ?

Le contrat actuel de Morgan Rogers avec Aston Villa court jusqu'en juin 2031. Cela donne au club un avantage dans les négociations et ne les oblige pas à vendre leur star. Selon Alan Hutton, ancien défenseur de l'équipe d'Unai Emery, Rogers est le « cœur » de l'équipe et son transfert ne devrait se faire qu'en échange d'un montant record.

« Si Villa devait le vendre, je fixerais le prix à 100 millions de livres. Premièrement, je ne veux pas le vendre. Il est un actif immense pour le club et une partie intégrante du jeu collectif. Emery l'apprécie énormément, Rogers peut jouer à plusieurs postes et il est le lien principal entre le milieu de terrain et l'attaque », a souligné Hutton lors d'un entretien avec PariuriX.

Mikel Arteta apprécie particulièrement la capacité de Rogers à transporter le ballon entre les lignes. La saison dernière, le joueur s'est distingué par sa polyvalence : il est tout aussi efficace au poste de numéro 10 classique que sur l'aile gauche. C'est précisément cette créativité qui devrait propulser le jeu d'Arsenal vers un nouveau niveau.

Selon Goal.com, le club londonien pourrait envisager de vendre certains de ses joueurs vedettes pour concrétiser ce transfert. En effet, un achat de 100 millions de livres pourrait affecter le respect des règles du fair-play financier. Andrea Berta, qui gère actuellement la stratégie de transfert de l'équipe, devra prendre la décision finale sur cette question.

La contribution de Rogers a été inestimable dans l'obtention d'une place en Ligue des Champions pour Aston Villa la saison dernière. Ses dribbles et sa vision du jeu ont offert un avantage majeur à l'équipe en attaque. Si Arsenal finalise ce transfert, cela pourrait devenir l'un des achats les plus chers de l'histoire du club.