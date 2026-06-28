Un combattant ouzbek tué en Syrie : que sait-on ?

Un combattant ouzbek a été abattu dans la province syrienne d'Idlib. Selon des sources locales, Syriahr a rapporté.

Il est précisé que l'incident a eu lieu dans le district d'Al-Fua. Des inconnus ont ouvert le feu sur le véhicule en mouvement du combattant ouzbek. À la suite de cette attaque armée, il est mort sur le coup. Actuellement, des enquêtes sont menées par les autorités compétentes. L'identité des auteurs de l'attaque et ses motifs n'ont pas encore été officiellement communiqués.

Selon les sources, la personne décédée faisait partie des « Brigades rouges » au sein du groupe « Hayat Tahrir al-Cham » (HTS), actif en Syrie.

Rappelons qu'à la fin du mois de novembre 2024, des rebelles armés, principalement des combattants du HTS, ont lancé une offensive militaire à grande échelle dans le nord de la Syrie. En peu de temps, ils ont pris le contrôle de la province d'Idlib, de la ville d'Alep et de plusieurs zones des provinces de Hama et Homs. Plus tard, ils sont entrés dans la capitale, Damas. Suite à ces événements, il a été annoncé que l'ancien président syrien Bachar al-Assad avait quitté le pays pour la Russie avec sa famille.

En 2025, le chef du groupe « Hayat Tahrir al-Cham », Ahmad al-Sharaa (Abou Mohammad al-Joulani), a été déclaré président par intérim du pays. Au cours de cette année, les forces de sécurité syriennes ont mené plusieurs raids spéciaux à Idlib et ses environs contre des combattants étrangers, y compris des Ouzbeks.

Notamment, en juin 2025, l'instructeur militaire Ayoub, connu sous le pseudonyme d'Abou Doujana al-Ouzbeki, a été arrêté par les forces de sécurité. Après son arrestation, il aurait été emmené vers une destination inconnue.

De même, fin août, lors d'une autre opération spéciale menée dans le district d'Al-Qusur, un autre combattant ouzbek, connu sous le surnom d'Islam al-Ouzbeki, a été capturé. Selon les sources, l'opération a été menée après avoir obtenu des informations précises sur sa localisation.

En outre, le 3 septembre, les forces de sécurité syriennes ont mené une opération pour éliminer une cellule de l'EI dans le district de Haram, situé à l'ouest de la province d'Idlib. Il a été rapporté que parmi les personnes arrêtées lors de l'opération figuraient des combattants venus d'Irak et d'Ouzbékistan.

Ce dernier incident montre une fois de plus que la situation sécuritaire dans le nord de la Syrie, impliquant des groupes armés et des combattants étrangers, reste complexe. L'enquête sur le meurtre du combattant ouzbek est en cours.