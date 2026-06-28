Lamine Yamal n'est-il pas encore une vraie star : la légende argentine lance un défi au jeune talent

Bien que le jeune prodige de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelona, Lamine Yamal, fasse sensation dans le monde du football, les experts évaluent son niveau avec prudence. En particulier, la légende du football argentin Mario Kempes a souligné que l'ailier de 17 ans n'a pas encore atteint le statut de véritable superstar et lui a imposé une exigence sérieuse. Selon Kempes, la véritable valeur d'un joueur ne se définit pas par ses performances en club, mais par ses résultats lors du tournoi le plus prestigieux : la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Champion du monde 1978, Mario Kempes a déclaré dans une interview accordée à Goal.com que Lamine Yamal avait prouvé son talent avec le FC Barcelona, mais que la pression internationale est totalement différente. Selon la légende argentine, il existe un fossé majeur entre les matchs de La Liga et la Coupe du Monde, basée sur un système de play-offs court et impitoyable. Il a appelé le jeune talent à s'illustrer précisément lors du Mondial pour rejoindre le panthéon des grands comme Lionel Messi.

La Coupe du Monde : le véritable terrain d'épreuve

Selon Kempes, les matchs en club peuvent souvent masquer les lacunes d'un joueur, car le mécanisme collectif s'y forge sur plusieurs années. « Il doit prouver qu'il est une superstar. Nous l'avons vu au FC Barcelona, maintenant nous verrons ce qu'il vaut en Coupe du Monde. C'est là que la véritable valeur des grands joueurs est révélée », a souligné l'ancien attaquant. Selon lui, la responsabilité en équipe nationale exige des qualités de leadership du joueur.

Parallèlement, l'expert s'est arrêté sur l'état actuel de l'équipe nationale d'Espagne. Selon Kempes, bien que Lamine Yamal puisse devenir le pilier central de l'équipe à l'avenir, le « cœur » de la formation de Luis de la Fuente est actuellement un autre joueur. Il a spécifiquement reconnu que Pedri est la figure principale qui contrôle le jeu et impose le tempo sur le terrain.

L'idée du potentiel de Lamine Yamal est partagée non seulement par Kempes, mais aussi par d'autres entraîneurs renommés. Par exemple, Ralf Rangnick a suggéré que si le jeune ailier évitait les blessures et continuait à travailler sur lui-même, il pourrait atteindre le niveau de Lionel Messi. Cependant, pour des vétérans expérimentés comme Kempes, le talent seul ne suffit pas ; ils considèrent la stabilité et la victoire dans les tournois de plus haut niveau comme les critères essentiels.

Actuellement, l'Espagne progresse avec succès dans les tournois internationaux, mais des questions subsistent quant à l'efficacité de sa ligne d'attaque. Bien que Lamine Yamal se soit illustré en phase de groupes, on attend plus de lui lors des matchs décisifs. Cette déclaration de la légende argentine constitue un véritable défi pour le jeune footballeur et définira sans aucun doute sa place dans la hiérarchie du football mondial.