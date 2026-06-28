CD-2026 : Rostov félicite Shomurodov pour son but historique

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CD-2026 : Rostov félicite Shomurodov pour son but historique

L'ancien club de la Premier League russe Rostov a officiellement félicité l'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, pour son but marqué lors de la Coupe du Monde co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

L'expérimenté avant-centre de 30 ans a inscrit le dernier but de son équipe lors du troisième match de poule contre la République démocratique du Congo (1:3).

Félicitations chaleureuses de son ancien club

Le service de presse du club Rostov, n'ayant pas oublié son ancien joueur, a publié le message chaleureux suivant sur les réseaux sociaux :

« Nous félicitons notre ami et ancien attaquant de Rostov, Eldor Shomurodov, pour son but en Coupe du Monde ! »

De Rostov vers les géants d'Europe

Le succès d'Eldor Shomurodov dans le football professionnel et en Europe est étroitement lié à ce club :

  • 2017–2020 : Il s'est illustré sous les couleurs de Rostov, devenant l'un des attaquants les plus redoutables du championnat russe.

  • Série A italienne : Après ses performances remarquables en Russie, il a rejoint l'Italie où il a défendu les couleurs de Genoa, Spezia, Cagliari et du célèbre club de l'AS Roma.

Nouveaux succès et rumeurs de transfert en Turquie

Actuellement, notre talentueux buteur évolue au club turc Istanbul Başakşehir Après avoir été l'un des meilleurs buteurs de la Süper Lig turque la saison dernière, Shomurodov est à nouveau sous les projecteurs.

Plusieurs grands clubs turcs mènent actuellement des négociations actives pour recruter l'attaquant ouzbek. Son but au Mondial augmentera naturellement sa valeur sur le marché international.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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