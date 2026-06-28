Combien l'équipe nationale d'Ouzbékistan recevra-t-elle de la FIFA ?

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Combien l'équipe nationale d'Ouzbékistan recevra-t-elle de la FIFA ?

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'ait pas atteint les phases finales de la Coupe du Monde, elle devrait recevoir environ 12,5 millions de dollars de la FIFA pour sa participation au tournoi.

Sur cette somme, 10 millions de dollars constituent la prime d'participation. Les 2,5 millions de dollars restants sont alloués pour couvrir la préparation de l'équipe, les frais de voyage, la logistique et d'autres dépenses organisationnelles.

Ces fonds pourront être utilisés ultérieurement pour financer les activités de l'équipe nationale, améliorer les infrastructures footballistiques et préparer les prochaines compétitions internationales.

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Nodirbek Razzokov
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