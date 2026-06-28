Le premier résultat de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde n'a pas été favorable. Cependant, lors de ce mondial historique, un joueur s'est distingué, devenant non seulement le membre le plus brillant de notre équipe, mais laissant également sa marque dans les annales du football mondial.

Il s'agit d'Abbosbek Fayzullayev, 22 ans. Il a été le joueur le plus efficace de l'équipe nationale, ayant participé directement aux deux buts marqués par l'Ouzbékistan lors du mondial.

Le premier but de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde

Fayzullayev a marqué dans le filet adverse lors du match contre la Colombie, dans le célèbre stade Azteca.

Ce but a été enregistré comme le tout premier but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde.

Abbosbek Fayzullayev est devenu le premier footballeur ouzbek à marquer lors d'une Coupe du Monde.

Ce but a revêtu une importance particulière non seulement pour notre football national, mais aussi pour les statistiques des Coupes du Monde.

Un record inhabituel pour une taille de 167 centimètres

Fayzullayev a marqué le but contre la Colombie de la tête. Ce faisant, il a établi le record du joueur le plus petit à avoir marqué d'un coup de tête lors des Coupes du Monde du XXIe siècle.

La taille d'Abbosbek est de 167 centimètres.

Cela a prouvé une fois de plus son excellent placement sur le terrain, son anticipation et sa capacité à prendre le dessus sur ses adversaires.

Il a également contribué au super but de Shomurodov

Lors de la troisième journée de la phase de groupes, l'Ouzbékistan a affronté la RD Congo.

Lors de ce match, Eldor Shomurodov a marqué un magnifique but. L'attaque a été lancée par une superbe passe d'Abbosbek Fayzullayev.

Ainsi, Fayzullayev a :

marqué un but historique contre la Colombie ;

fourni une passe décisive contre la RD Congo ;

participé aux deux seuls buts comptabilisés pour l'Ouzbékistan lors du mondial.

Le joueur le plus efficace de l'équipe nationale

Bien que le résultat global de l'Ouzbékistan n'ait pas été positif, Abbosbek a démontré ses capacités à un haut niveau.

Sa vitesse, sa technique, sa vision du jeu et ses actions dans les moments décisifs ont attiré l'attention des supporters et des experts.

C'est pourquoi Fayzullayev a été reconnu comme le joueur le plus efficace de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026.

Les statistiques d'Abbosbek avec l'équipe nationale

Le joueur de 22 ans a enregistré jusqu'à présent avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Indicateur Résultat Matchs 35 Buts 9 Buts à la Coupe du Monde 2026 1 Passes décisives à la Coupe du Monde 2026 1

Abbosbek Fayzullayev a enregistré deux exploits historiques dès son premier mondial. Désormais, ses performances brillantes pourraient attirer davantage l'attention des clubs européens.

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