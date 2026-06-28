Abbosbek Fayzullayev entre deux fois dans l'histoire de la Coupe du Monde

·9·Sport
Abbosbek Fayzullayev entre deux fois dans l'histoire de la Coupe du Monde

Le premier résultat de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde n'a pas été favorable. Cependant, lors de ce mondial historique, un joueur s'est distingué, devenant non seulement le membre le plus brillant de notre équipe, mais laissant également sa marque dans les annales du football mondial.

Il s'agit d'Abbosbek Fayzullayev, 22 ans. Il a été le joueur le plus efficace de l'équipe nationale, ayant participé directement aux deux buts marqués par l'Ouzbékistan lors du mondial.

Le premier but de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde

Fayzullayev a marqué dans le filet adverse lors du match contre la Colombie, dans le célèbre stade Azteca.

Ce but a été enregistré comme le tout premier but de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde.

Abbosbek Fayzullayev est devenu le premier footballeur ouzbek à marquer lors d'une Coupe du Monde.

Ce but a revêtu une importance particulière non seulement pour notre football national, mais aussi pour les statistiques des Coupes du Monde.

Un record inhabituel pour une taille de 167 centimètres

Fayzullayev a marqué le but contre la Colombie de la tête. Ce faisant, il a établi le record du joueur le plus petit à avoir marqué d'un coup de tête lors des Coupes du Monde du XXIe siècle.

La taille d'Abbosbek est de 167 centimètres.

Cela a prouvé une fois de plus son excellent placement sur le terrain, son anticipation et sa capacité à prendre le dessus sur ses adversaires.

Il a également contribué au super but de Shomurodov

Lors de la troisième journée de la phase de groupes, l'Ouzbékistan a affronté la RD Congo.

Lors de ce match, Eldor Shomurodov a marqué un magnifique but. L'attaque a été lancée par une superbe passe d'Abbosbek Fayzullayev.

Ainsi, Fayzullayev a :

  • marqué un but historique contre la Colombie ;

  • fourni une passe décisive contre la RD Congo ;

  • participé aux deux seuls buts comptabilisés pour l'Ouzbékistan lors du mondial.

Le joueur le plus efficace de l'équipe nationale

Bien que le résultat global de l'Ouzbékistan n'ait pas été positif, Abbosbek a démontré ses capacités à un haut niveau.

Sa vitesse, sa technique, sa vision du jeu et ses actions dans les moments décisifs ont attiré l'attention des supporters et des experts.

C'est pourquoi Fayzullayev a été reconnu comme le joueur le plus efficace de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026.

Les statistiques d'Abbosbek avec l'équipe nationale

Le joueur de 22 ans a enregistré jusqu'à présent avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Indicateur

Résultat

Matchs

35

Buts

9

Buts à la Coupe du Monde 2026

1

Passes décisives à la Coupe du Monde 2026

1

Abbosbek Fayzullayev a enregistré deux exploits historiques dès son premier mondial. Désormais, ses performances brillantes pourraient attirer davantage l'attention des clubs européens.

Pensez-vous qu'Abbosbek Fayzullayev a été le meilleur joueur de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026 ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

CDM 2026. Eldor Shomurodov : « Le facteur psychologique a été déterminant »CDM 2026. Eldor Shomurodov : « Le facteur psychologique a été déterminant »Aujourd'hui, 18:05Shomurodov livre une vérité amère : « Au Mondial, nous avons vu un tout autre niveau »Shomurodov livre une vérité amère : « Au Mondial, nous avons vu un tout autre niveau »Aujourd'hui, 17:55Qodirov : Sans penser comme les Japonais, nous ne finirons jamais cette écoleQodirov : Sans penser comme les Japonais, nous ne finirons jamais cette écoleAujourd'hui, 17:28Wayne Rooney avertit Thomas Tuchel : ne répétez pas l'erreur avec Harry KaneWayne Rooney avertit Thomas Tuchel : ne répétez pas l'erreur avec Harry KaneAujourd'hui, 16:59Légende de Liverpool propose un candidat inattendu pour remplacer Mohamed SalahLégende de Liverpool propose un candidat inattendu pour remplacer Mohamed SalahAujourd'hui, 16:58Vol charter annulé après les résultats du groupe de l'UruguayVol charter annulé après les résultats du groupe de l'UruguayAujourd'hui, 16:42
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev