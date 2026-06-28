La femme qui prétend que Trump est son père demande une rencontre

En Turquie, une femme qui prétend être la fille biologique du président américain Donald Trump a nouveau attiré l'attention du public. Cette fois, elle a exprimé son souhait de rencontrer Trump personnellement via une demande officielle adressée à l'ambassade des États-Unis.

Il a été rapporté que Nejla Özmen, citoyenne turque, souhaite s'entretenir face à face avec le président américain, car celui-ci est attendu en Turquie les 7 et 8 juillet à l'occasion du sommet de l'OTAN.

Selon la femme, son objectif principal est de rencontrer, ne serait-ce qu'une fois, l'homme qu'elle considère comme son père. Elle a souligné qu'il n'y a aucun intérêt financier derrière cette demande.

Il convient de rappeler qu'en 2021, Nejla Özmen avait déjà affirmé que Donald Trump était son père biologique et avait saisi la justice pour établir la paternité. Selon elle, sa mère aurait rencontré l'entrepreneur américain à l'étranger avant sa grossesse.

De plus, la femme a demandé à plusieurs reprises des tests ADN. Cependant, jusqu'à présent, elle n'a fourni aucune preuve officielle confirmant ses allégations.

Jusqu'à présent, ni Donald Trump ni ses représentants n'ont réagi publiquement à ces affirmations. Les tribunaux turcs n'ont pas non plus rendu de décision officielle confirmant ou infirmant cette demande.