Les résultats du Mondial coûtent cher à l'Ouzbékistan

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a chuté de dix places dans le classement FIFA en ligne après trois défaites lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. L'équipe est passée de la 50e à la 60e place, perdant un total de 49,20 points. Selon les calculs préliminaires actuels, le total de l'Ouzbékistan s'élève à 1409,73 points.

L'Ouzbékistan a d'abord perdu 1-3 contre la Colombie, perdant 14,25 points. La défaite 0-5 contre le Portugal a entraîné une perte supplémentaire de 11,64 points. Enfin, après le score de 1-3 contre la RD Congo, le score de l'équipe a encore diminué de 23,10 points.

À l'inverse, la Colombie, première du groupe, grimpe dans le classement. L'équipe a remporté des victoires contre l'Ouzbékistan et la RD Congo, et a fait match nul contre le Portugal. Selon les calculs préliminaires, les Colombiens ont gagné 29,07 points et sont passés de la 13e à la 11e place. Leur score total a atteint 1727,42 points.

Le Portugal a enregistré une victoire et deux nuls dans le groupe. Le résultat 1-1 contre la RD Congo a coûté 12,76 points à l'équipe, tandis que la large victoire contre l'Ouzbékistan a rapporté 11,64 points. Après le nul contre la Colombie, les points ont encore diminué. En conséquence, le Portugal est passé de la 5e à la 8e place avec 1766,74 points.

Pour la RD Congo, la victoire contre l'Ouzbékistan a apporté une croissance significative. L'équipe africaine a fait match nul contre le Portugal, a perdu contre la Colombie et a battu l'Ouzbékistan. Suite à ces résultats, la RD Congo a ajouté 21,05 points, passant de la 46e à environ la 41e place. L'équipe totalise 1495,48 points.