Les 16 équipes éliminées de la Coupe du Monde 2026 sont connues

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Les 16 équipes éliminées de la Coupe du Monde 2026 sont connues

La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 s'est achevée, et la liste de toutes les équipes nationales ayant quitté le tournoi prématurément est désormais connue.

La liste comprend des surprises. Certaines équipes ont gardé l'espoir d'atteindre les play-offs jusqu'à la dernière journée, tandis que d'autres ont terminé la compétition sans aucun point.

Équipes éliminées du Mondial

Les 16 équipes suivantes ont dit adieu à la Coupe du Monde organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada :

  • Haïti

  • Turquie

  • Tunisie

  • Jordanie

  • Panama

  • Qatar

  • République tchèque

  • Curaçao

  • Irak

  • Uruguay

  • Arabie saoudite

  • Nouvelle-Zélande

  • Corée du Sud

  • Écosse

  • Iran

  • Ouzbékistan

Fin du premier Mondial pour l'Ouzbékistan

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire.

Notre équipe nationale a affronté la Colombie, le Portugal et la RD Congo lors de la phase de groupes. Bien que les résultats n'aient pas été à la hauteur des attentes, nos joueurs ont acquis une grande expérience.

Ce premier Mondial marque une nouvelle étape pour le football ouzbek et constitue une leçon importante pour les résultats futurs.

Des éliminations inattendues

Parmi les équipes éliminées figurent des nations expérimentées telles que l'Uruguay, la Turquie, l'Iran et la Corée du Sud.

L'échec de l'Uruguay à sortir de son groupe a été une immense surprise pour les supporters. L'Iran, quant à lui, a gardé l'espoir de se qualifier pour les play-offs parmi les meilleurs troisièmes jusqu'aux dernières minutes.

Le combat principal commence maintenant

Les équipes ayant réussi la phase de groupes s'affronteront désormais en huitièmes de finale.

En play-offs, il n'y a pas de place pour l'erreur : chaque défaite signifie l'élimination de l'équipe du tournoi.

La Coupe du Monde 2026 a débuté le 11 juin et se poursuivra jusqu'au 19 juillet.

L'Argentine est l'actuelle championne du monde, après avoir battu la France en finale du Mondial 2022.

Selon vous, quelle équipe éliminée en phase de groupes a enregistré le résultat le plus surprenant ? Laissez votre avis en commentaire et partagez la liste avec les fans de football.

OuzbékistanUruguayArgentineFranceFrance
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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