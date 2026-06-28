Comment s'est déroulée la première Coupe du Monde des équipes asiatiques ?

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Comment s'est déroulée la première Coupe du Monde des équipes asiatiques ?

Les premières participations des équipes nationales asiatiques à la Coupe du Monde ont souvent été difficiles. Selon les statistiques, huit des 12 équipes asiatiques ayant fait leurs débuts au Mondial ont terminé la phase de groupes sans aucun point.

La Corée du Sud, lors de sa première participation en 1954, a perdu ses deux matchs en encaissant 16 buts. L'Irak, les Émirats arabes unis, le Japon, la Chine et le Qatar ont également terminé leur premier Mondial avec trois défaites. En 2026, la Jordanie et l'Ouzbékistan n'ont pas non plus réussi à marquer le moindre point lors de leur première apparition.

Le ratio de buts de l'Ouzbékistan était de 2:11. Il faut également noter que notre équipe nationale a évolué dans un groupe composé d'adversaires redoutables. La première participation à la Coupe du Monde a été, pour beaucoup d'équipes, une période d'apprentissage et de préparation pour les étapes suivantes.

Tableau statistique reflétant les résultats des équipes asiatiques lors des Coupes du Monde.
AsieCoupe du MondeCorée du SudJordanieÉquipe NationaleOuzbékistan
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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