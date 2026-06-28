Govee présente le Smart Nugget Ice Maker Pro pour les amateurs de boissons

La marque Govee, bien implantée sur le marché des gadgets domotiques, a lancé son dernier produit innovant : la machine à glaçons Smart Nugget Ice Maker Pro. Cet appareil s'adresse aux consommateurs lassés des glaçons classiques et qui préfèrent la glace « nugget », tendre et croquante, comme on en trouve dans les restaurants. Proposé au prix de 500 USD, ce gadget premium promet d'élever la préparation des boissons quotidiennes au rang de véritable luxe. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'avantage principal du GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro réside dans sa rapidité. Selon le fabricant, la machine produit les premiers glaçons seulement six minutes après le démarrage. La capacité totale de l'appareil permet de produire près de 27 kg (60 lb) de glace par jour. Le panier interne peut contenir 1,5 kg de glace, et le système se remplit automatiquement à mesure que l'utilisateur consomme les glaçons.

Contrôle intelligent et fonctionnalités à distance

Équipé de technologies modernes, ce modèle peut être piloté à distance via l'application GoveeHome. Cela permet à l'utilisateur de lancer la production de glace depuis son bureau ou en revenant du travail. Par exemple, si une commande est envoyée via smartphone avant de préparer le café du matin, la glace fraîche sera prête dès l'arrivée dans la cuisine . De plus, le niveau de remplissage du panier peut être suivi en temps réel via l'application.

L'appareil est intégré non seulement à l'application mobile, mais aussi aux assistants vocaux. Il est possible de démarrer ou d'arrêter la production de glace via des commandes vocales simples avec Alexa et Google Assistant. C'est une solution très pratique lorsque l'on est occupé par d'autres tâches en cuisine. Les ingénieurs de Govee ont également porté une attention particulière au niveau sonore en intégrant la technologie AI NoiseGuard.

Cette technologie permet de maintenir le niveau sonore de l'appareil autour de 40 dB. Le système effectue automatiquement des cycles de dégivrage (defrosting), réduisant ainsi le bruit excessif et assurant un fonctionnement continu. Bien que l'appareil émette un léger bourdonnement pendant son fonctionnement, celui-ci n'est ni distrayant ni gênant dans la vie quotidienne.

Design et aspects esthétiques

Un autre trait caractéristique de la marque Govee est son système d'éclairage adaptable. Le Smart Nugget Ice Maker Pro dispose de lumières RGB éclairant le panier interne. Les utilisateurs peuvent choisir différentes couleurs et modes via l'application, dont un mode « cyberpunk » créant une ambiance futuriste. Cela transforme le gadget, d'un simple appareil électroménager en un élément intéressant de l'intérieur.

Cependant, il convient de prêter attention aux dimensions de l'appareil avant l'achat. Avec une hauteur et une largeur d'environ 43 cm, cette machine à glaçons occupe une place considérable sur le plan de travail de la cuisine. Pesant plus de 22 kg, elle peut s'avérer peu pratique pour les petites cuisines. Néanmoins, son design moderne et épuré s'adapte à tout style d'habitat contemporain.

En conclusion, selon les informations d'ixbt.com, cet appareil est destiné aux personnes qui ne se contentent pas de la glace ordinaire et qui accordent une attention particulière à la culture des boissons. Bien que le prix soit somewhat élevé, le confort et les fonctions « intelligentes » offerts en font l'un des modèles les plus performants de sa catégorie.