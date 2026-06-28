Inquiétude majeure pour l'Égypte : Mohamed Salah pourrait manquer les play-offs de la Coupe du Monde

Mohamed Salah, légende vivante de l'équipe nationale d'Égypte et du Liverpool FC, s'est blessé avant le match crucial contre l'Australie dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe du Monde. Il a été révélé que le joueur a subi une lésion musculaire aux ischio-jambiers lors de la dernière rencontre de la phase de groupes contre l'Iran. Actuellement, le staff médical de l'équipe examine attentivement l'état de l'attaquant, mais sa participation au match de vendredi est fortement remise en question. C'est ce que rapporte Goal.com, dans son article.

Selon BBC Sport, Mohamed Salah a été contraint de quitter le terrain après avoir ressenti une douleur lors du match terminé sur le score de 1-1 contre l'Iran. Le médecin de l'équipe d'Égypte, Mohamed Abou, a confirmé que les examens médicaux post-match ont révélé une élongation des ischio-jambiers. Cette situation a été officiellement confirmée par la Fédération égyptienne de football, et le joueur a déjà commencé son processus de rééducation.

L'espoir de l'entraîneur et des supporters

Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, tente d'aborder la situation avec optimisme. En conférence de presse, il a souligné avoir parlé personnellement avec Salah et que le joueur lui-même pense que la blessure n'est pas très grave. « J'ai parlé avec Salah, si Dieu le veut, tout ira bien. Il m'a dit qu'il se sentait bien et que ce n'était pas un problème sérieux », cite Goal.com.

L'équipe d'Égypte s'est qualifiée pour le tour suivant en terminant deuxième du groupe G. Le rôle de Mohamed Salah dans ce succès a été inestimable : au cours du tournoi, il a marqué un but et délivré deux passes décisives. Les supporters et le staff technique attendent avec impatience le retour du capitaine pour le match contre l'Australie prévu le vendredi 3 juillet.

La récidive d'une ancienne blessure

Ce qui rend la situation inquiétante est que Mohamed Salah a souffert d'une blessure identique récemment. Fin avril, il avait manqué trois semaines de compétition en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Cependant, il s'était rétabli rapidement pour participer aux deux derniers matchs de la saison avec Liverpool. Les Égyptiens espèrent une nouvelle récupération miraculeuse cette fois-ci.

Selon les statistiques, Mohamed Salah a disputé 119 matchs sous le maillot national, marquant 68 buts. Sa présence sur le terrain augmente non seulement le potentiel offensif de l'équipe, mais exerce également une pression psychologique sur les défenseurs adverses. Pour battre une équipe aussi disciplinément organisée que l'Australie, la créativité et l'expérience de Salah sont indispensables pour l'Égypte.

Pour l'instant, la Fédération égyptienne de football ne donne aucune garantie sur la date exacte du retour du joueur. Si Salah ne peut pas être rétabli pour le match de vendredi, cela pourrait devenir l'une des plus grandes pertes du tournoi. Les fans de football du monde entier, et particulièrement dans le monde arabe, souhaitent le prompt rétablissement de leur héros.