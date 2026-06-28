Révolution de la fusion au Canada : le réacteur LM26 a chauffé le plasma à 8 millions de degrés

La société canadienne General Fusion a annoncé avoir atteint un résultat technologique majeur lors d'essais menés sur son appareil Lawson Machine 26 (LM26). Les chercheurs ont réussi à augmenter la température du plasma électronique de plus de trois fois grâce à une méthode de compression mécanique. Cette réussite rapproche l'humanité d'un pas supplémentaire de l'objectif d'obtenir une énergie infinie et propre via la fusion nucléaire contrôlée. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les données de l'entreprise, la température du plasma a atteint environ 0,72 keV lors de l'expérience, ce qui correspond à près de 8,4 millions de degrés sur l'échelle Celsius. Ce résultat représente un bond significatif pour l'appareil LM26. Ce dispositif a été conçu pour démontrer l'approche appelée Magnetized Target Fusion (MTF), qui se distingue fondamentalement des schémas de fusion traditionnels.

La particularité de la technologie MTF

Généralement, d'immenses champs magnétiques (tokamaks) ou des dispositifs laser puissants (comme le National Ignition Facility) sont utilisés pour la fusion nucléaire. Cependant, les ingénieurs de General Fusion empruntent un chemin différent : ils compressent mécaniquement le plasma à l'aide d'une enveloppe de lithium liquide. Bien que cette méthode soit techniquement beaucoup plus complexe, elle devrait permettre à l'avenir de créer des réacteurs plus compacts et moins coûteux.

Au cours de l'expérience, non seulement l'augmentation de la température a été enregistrée, mais la densité du plasma a également été multipliée par dix. De plus, l'intensité du champ magnétique poloidal a considérablement augmenté. Les chercheurs soulignent que le processus de compression a été stable et que la contamination du plasma par l'enveloppe de lithium est restée minimale. C'est un indicateur crucial pour ce type d'appareils, car les impuretés peuvent éteindre la réaction.

La température du plasma a été mesurée simultanément par plusieurs méthodes, notamment la diffusion Thomson et l'analyse du rayonnement ultraviolet extrême. De plus, une augmentation du flux de neutrons a été observée lors de la compression, ce qui pourrait indiquer que certaines réactions de fusion se produisent à l'intérieur de l'appareil.

Plans futurs et défis

Il convient de noter que General Fusion n'a pas encore atteint un bilan énergétique positif. Autrement dit, la quantité d'énergie dépensée pour mener l'expérience est supérieure à l'énergie obtenue. De plus, ces résultats n'ont pas encore fait l'objet d'une expertise scientifique indépendante complète et sont actuellement en phase de révision.

L'équipe du projet vise, dans la prochaine étape, à porter la température du plasma à 1 keV (environ 10 millions de degrés), puis à 10 keV. À long terme, l'entreprise ambitionne d'atteindre le critère de Lawson. Si cette condition est remplie, la fusion nucléaire deviendra stable et énergétiquement rentable, ce qui pourrait provoquer une véritable révolution sur le marché mondial de l'énergie.