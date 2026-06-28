Chelsea entame des négociations pour le transfert de Granit Xhaka

Le club londonien de Chelsea a commencé à travailler sur un transfert inattendu. Selon les informations, les « Blues » ont contacté Granit Xhaka, milieu de terrain expérimenté évoluant actuellement à Sunderland. Si ce transfert se concrétise, le footballeur suisse pourrait être réuni avec son ancien entraîneur Xabi Alonso. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon des informations relayées par BBC Sport, la direction de Chelsea a tenu des discussions préliminaires avec les représentants du joueur de 33 ans. Ce mouvement marque un léger recul dans la stratégie du club, qui ne recrutait que de jeunes talents ces dernières années. Ressentant le besoin d'un leader expérimenté, le club londonien souhaite renforcer l'axe du terrain avec Granit Xhaka.

La collaboration entre Xabi Alonso et Granit Xhaka

Le partenariat réussi entre Granit Xhaka et Xabi Alonso est bien connu. Ils ont remporté une victoire historique en Bundesliga allemande avec le Bayer Leverkusen. Xabi Alonso a l'intention de proposer son ancien disciple à Chelsea pour améliorer l'ambiance dans le vestiaire et servir de modèle aux jeunes joueurs.

La saison dernière à Sunderland, Granit Xhaka s'est imposé comme un véritable leader. Il a disputé 34 matchs en Premier League, contribuant largement à la septième place de son équipe au classement et à l'obtention d'un billet pour l'Europa League. Bien que le capitaine de l'équipe nationale suisse soit sous contrat avec Sunderland jusqu'en 2028, la possibilité de retravailler avec Xabi Alonso l'intéresse.

La position ferme de Sunderland

Bien que le joueur soit favorable au transfert, le club de Sunderland ne compte pas laisser partir son capitaine facilement. La direction du club souligne que Granit Xhaka n'est pas à vendre et qu'il fait partie intégrante des plans pour la saison prochaine. Financièrement stables, les « Black Cats » sont prêts à se battre pour garder leur leader.

L'intérêt de Chelsea pourrait également être motivé par les rumeurs entourant le milieu central Enzo Fernandez. Selon les informations, le président du Real Madrid, Florentino Perez, souhaiterait recruter le joueur argentin, dont le prix de transfert est estimé à 120 millions de livres sterling. Si Enzo Fernandez rejoint Madrid, Granit Xhaka devrait combler son absence.

Pour l'instant, aucun accord final n'a été trouvé sur les termes du contrat personnel. Bien que Granit Xhaka soit concentré sur ses matchs avec l'équipe nationale suisse, la probabilité que ce transfert inattendu se réalise avant la fermeture du mercato est jugée élevée.