La première mission spatiale habitée de l'Inde pourrait être reportée à 2028

Une étape historique du programme spatial national de l'Inde — la mission Gaganyaan — fait face à des retards inattendus. Selon V. Narayanan, président de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), il est fort probable que le plan d'envoyer pour la première fois des astronautes indiens en orbite soit reporté à au moins 2028. Ce projet représente pour l'Inde non seulement un exploit technologique, mais aussi une étape stratégique pour s'imposer parmi les puissances spatiales mondiales. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les plans initiaux, l'ISRO visait à envoyer les premiers astronautes indiens dans l'espace d'ici la fin de 2027. Cependant, lors d'une récente présentation à Bangalore, il a été révélé que le calendrier de la mission a été révisé. Le nouveau calendrier indique que le premier des trois vols d'essai non habités prévus ne pourra avoir lieu avant le troisième trimestre 2027. Cela entraînera naturellement le report du vol habité aux années suivantes.

Questions de sécurité et complexités techniques

Expliquant le retard du projet, V. Narayanan a souligné que l'accent principal est mis sur la sécurité de l'équipage. Le programme Gaganyaan est un projet technologique extrêmement complexe qui nécessite le développement ex nihilo d'une fusée certifiée pour la vie humaine et de systèmes de sauvetage de l'équipage en cas d'urgence. Le chef de l'ISRO a déclaré que, compte tenu du fait que tout dysfonctionnement pourrait mettre en danger des vies humaines, le vol ne sera effectué que lorsque tous les systèmes seront totalement prêts.

Le programme Gaganyaan est le premier projet de l'Inde pour envoyer indépendamment des humains dans l'espace. Le gouvernement a déjà approuvé l'extension du programme, qui comprendra non seulement des vols d'essai, mais aussi des missions orbitales à long terme. Actuellement, les ingénieurs travaillent à tester tous les systèmes, en particulier les modules de support vie, via des vols non habités.

Coopération avec SpaceX et détermination des experts indiens

Le chef de l'ISRO a également évoqué le prestige des experts indiens sur la scène internationale. En particulier, un événement intéressant s'est produit lors de la préparation de l'Axiom Mission 4, impliquant l'astronaute indien Shubhanshu Shukla, qui a voyagé vers la Station spatiale internationale (ISS) à bord d'un vaisseau SpaceX en juin 2025. Les experts indiens ont exigé l'arrêt du vol après avoir détecté une fuite dans le système de la fusée.

Fait notable, les spécialistes de SpaceX considéraient initialement ce problème comme insignifiant. Cependant, suite à l'insistance ferme de V. Narayanan et du directeur du centre de vols habités de l'Inde, D. K. Singh, le vol a été reporté du 11 au 25 juin. Les inspections ultérieures ont révélé une fissure dans l'un des tuyaux principaux de la fusée. Cet incident a prouvé que le niveau de préparation de l'école spatiale et des experts indiens n'est pas inférieur aux normes mondiales.

Néanmoins, le programme spatial interne de l'Inde n'est pas sans problèmes. Deux échecs consécutifs de lancements de lanceurs PSLV, considérés comme les fusées de travail principales du pays en 2025 et 2026, ont quelque peu ralenti le secteur. La direction de l'ISRO a indiqué que les causes de ces accidents ont été pleinement identifiées et que des travaux sont en cours pour remettre les fusées en exploitation. Malgré tous les obstacles, le projet Gaganyaan reste la priorité spatiale absolue de l'Inde.