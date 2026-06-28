Micron devient le nouveau Nvidia dans la course à l'IA

L'entreprise Micron, basée dans l'État de l'Idaho aux États-Unis, est devenue le centre d'attention du marché financier mondial et des investisseurs de Wall Street. Autrefois connue uniquement comme un fabricant de petites cartes mémoire pour ordinateurs et smartphones, la marque est devenue aujourd'hui l'un des principaux moteurs de la révolution de l'intelligence artificielle (AI). Selon les experts, Micron devrait reproduire le succès de Nvidia dans un avenir proche en termes de valeur boursière et d'importance stratégique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Les actions de la société ont connu une croissance sans précédent de 236 % au cours du dernier mois, le prix de chaque action atteignant 1 132 dollars. À titre de comparaison, jusqu'au milieu de 2025, les titres de la société s'échangeaient pendant longtemps à moins de 100 dollars. Grâce à ce bond spectaculaire, Micron a réussi, même brièvement, à dépasser la capitalisation boursière de géants technologiques tels que Meta et Tesla.

L'IA et l'ère du "RAMageddon"

Le succès de Micron repose sur l'augmentation de la demande pour les centres de données d'IA. Les systèmes AI, en particulier les serveurs fonctionnant avec des puces Nvidia, nécessitent plusieurs fois plus de mémoire que les ordinateurs portables ordinaires. Actuellement, on observe une pénurie aiguë de puces mémoire DRAM et NAND sur le marché, en particulier des modules HBM (High-Bandwidth Memory) à haute performance. Les experts appellent cette situation « RAMageddon » et prévoient qu'elle durera jusqu'en 2027.

Cette pénurie affecte non seulement les serveurs de niveau industriel, mais aussi les consommateurs ordinaires. Comme des géants tels que Microsoft, Amazon AWS, Google et Apple achètent des puces mémoire en quantités massives, des fabricants d'ordinateurs comme Dell et HP sont également contraints de constituer des stocks. Cela pourrait, à son tour, entraîner une hausse des prix de l'électronique grand public, comme les produits Apple et les consoles de jeux Xbox.

Records d'indicateurs financiers

Le rapport financier du troisième trimestre de Micron a stupéfié les analystes. Le revenu de la société a quadruplé par rapport à la même période l'année dernière, atteignant 41,45 milliards de dollars. Le bénéfice net est passé de 1,88 milliard de dollars à 28,2 milliards de dollars. De tels taux de croissance ont fait de Micron l'actif AI le plus attractif après Nvidia aux yeux des investisseurs.

Néanmoins, le marché des puces mémoire est historiquement très volatil. Le risque principal pour des fabricants comme Micron et Samsung est que l'expansion des capacités de production nécessite beaucoup de temps et de fonds importants. Souvent, la demande du marché chute au moment où les nouvelles usines sont mises en service, ce qui entraîne un surplus de produits et une baisse des prix. Cependant, la direction de Micron souligne que la situation actuelle est différente et que la demande générée par l'AI assurera une stabilité à long terme.

Actuellement, les analystes de Wall Street prévoient que les revenus de Micron pour le quatrième trimestre se situeront autour de 49-51 milliards de dollars. Si ces indicateurs se concrétisent, la société renforcera davantage sa position sur le marché mondial des semi-conducteurs et deviendra une partie intégrante de l'infrastructure de l'intelligence artificielle.