La star de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, continue d'étonner tout le monde non seulement par son talent sur le terrain, mais aussi par son goût raffiné pour les objets de luxe. L'attaquant, actuellement avec la sélection, a enrichi sa collection d'accessoires précieux d'une nouvelle pièce unique lors de sa visite à New York. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon le journal Globo, Neymar a profité d'une courte pause durant la préparation de l'équipe du Brésil dans le New Jersey pour se rendre dans l'une des boutiques les plus exclusives du centre de New York. Le footballeur de 34 ans a visité le magasin phare de la célèbre marque Jacob & Co et a acheté une montre d'une valeur d'environ 1 million de dollars.

Cet achat confirme une fois de plus que Neymar est l'un des plus grands collectionneurs, non seulement dans le monde du football, mais aussi parmi les passionnés de haute horlogerie. Selon les estimations des experts, sa collection totale de montres est évaluée à bien plus de 1,6 million de livres sterling.

Rencontre avec le fondateur de la marque

Cette transaction ne s'est pas déroulée comme un simple achat. Neymar a été accueilli personnellement par le fondateur de la marque, le célèbre joaillier et horloger Jacob Arabo. Des vidéos et photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent la star brésilienne en conversation chaleureuse avec Arabo, qui a fondé cette marque de luxe en 1986.

Jacob Arabo a publié une photo avec le footballeur sur sa page de réseau social, lui exprimant sa gratitude. « Nous sommes ravis que Neymar, ami de longue date de notre marque, ait trouvé le temps de visiter personnellement notre boutique de New York pour acheter une nouvelle montre avant un tournoi estival majeur », a écrit le propriétaire de la marque.

Ce nouvel achat de Neymar n'est pas le seul objet précieux de sa collection. L'ancienne star du FC Barcelona et du PSG a souvent été vue avec des tourbillons sertis de diamants et des montres personnalisées au design unique. On dit que le prix de certaines de ses montres, prises individuellement, dépasse 1,6 million de livres sterling.

De telles dépenses sont tout à fait cohérentes avec les revenus annuels et le style de vie du footballeur. En plus de ses exploits sur le terrain, Neymar génère des revenus massifs grâce à des partenariats avec des marques mondiales. Bien qu'il concentre actuellement son attention sur le succès international avec l'équipe du Brésil, il a montré qu'il ne ménage ni son temps ni ses moyens pour ses passions personnelles.