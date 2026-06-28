Manchester United et Tottenham se disputent Mateus Fernandes

Deux géants de la Premier League, Manchester United et Tottenham, ont entamé des négociations pour recruter le talentueux Portugais Mateus Fernandes. Cette course au transfert devrait devenir l'un des événements les plus marquants de la saison estivale, car les deux équipes considèrent le renforcement du milieu de terrain comme une priorité. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Ben Jacobs, journaliste chez talkSPORT, Tottenham est actuellement plus avancé dans les discussions avec le joueur. À la demande de l'entraîneur Roberto De Zerbi, les Londoniens prévoient de renforcer l'effectif avec des joueurs techniquement doués. Le style de jeu de Fernandes serait parfaitement adapté au système de De Zerbi.

Exigences strictes de West Ham et obstacles financiers

Bien que l'intérêt soit élevé, le club actuel du joueur, West Ham, n'est pas disposé à le laisser partir facilement. La direction du club londonien a fixé un prix très élevé pour Fernandes et a déclaré qu'elle ne ferait aucune concession. Selon Goal.com, West Ham est financièrement stable après avoir récemment reçu un investissement de 90 millions de livres sterling et ne ressent pas le besoin de vendre le joueur à bas prix.

La direction de Tottenham se serait dite prête à payer environ 80 millions de livres sterling pour le joueur. Cependant, la situation est plus complexe du côté de Manchester United. Bien que les « Red Devils » soient en contact avec les représentants de Fernandes depuis mai, ils n'ont pas l'intention de payer la somme astronomique demandée par West Ham.

L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, souhaite remplacer Casemiro, qui a quitté l'équipe, par un candidat valable. Dans une interview accordée en mai, Carrick avait souligné que des changements importants devaient être apportés à l'effectif et que des lacunes étaient apparues suite au départ de certains joueurs. Mateus Fernandes correspond exactement au profil recherché par Carrick, mais la direction du club souhaite éviter d'entrer dans une surenchère et d'engager des dépenses excessives.

Pour l'instant, Fernandes n'a pas encore pris de décision finale concernant son avenir. Bien que l'offre financière de Tottenham soit plus proche des exigences de West Ham, le prestige de Manchester United et le projet de Carrick pourraient attirer le joueur. Si le club de Manchester ne parvient pas à s'entendre sur le prix, il sera contraint d'envisager des alternatives moins coûteuses.

L'issue de cette saga transferts sera connue dans les prochaines semaines. Avant le début de la nouvelle saison de Premier League, les deux clubs visent à résoudre leurs problèmes au milieu de terrain. Quant à Fernandes, il est prêt à passer à une nouvelle étape de sa carrière et à s'illustrer au sein d'un top club.