Messi, Mbappé, Haaland et Vinícius dans l'équipe type de la Coupe du Monde 2026

Après la conclusion de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, Opta a composé une équipe type regroupant les meilleurs joueurs de la compétition.

La liste comprend des stars mondiales ainsi que des révélations venues du Cap-Vert, du Ghana et de l'Équateur. La ligne d'attaque attire particulièrement l'attention des fans.

Dans les buts, le héros du Cap-Vert

Selon Opta, le gardien du Cap-Vert, Vozinha, a été élu meilleur portier de la phase de groupes.

Ce gardien expérimenté a grandement contribué à la qualification historique de son équipe pour les huitièmes de finale grâce à plusieurs arrêts décisifs.

La contribution de Vozinha a été déterminante pour permettre au Cap-Vert de passer au tour suivant dès sa première participation au Mondial.

Des noms inattendus en défense

La défense de l'équipe type est composée comme suit :

Marvin Senaya — Ghana ;

Pau Cubarsí — Espagne ;

Diney Borges — Cap-Vert ;

Keito Nakamura — Japon.

Ce quatuor s'est distingué par sa régularité, sa solidité dans les duels et sa discipline tactique durant la phase de groupes.

McKennie et Vite au milieu de terrain

Le milieu de terrain est occupé par l'international américain Weston McKennie et le représentant équatorien Pedro Vite.

Joueur Équipe nationale Weston McKennie États-Unis Pedro Vite Équateur

Les deux joueurs ont joué un rôle clé dans l'animation du jeu, la progression du ballon et l'équilibre entre la défense et l'attaque.

Une ligne d'attaque composée de stars

La partie la plus impressionnante de l'équipe type d'Opta est sans aucun doute l'attaque.

Elle comprend les joueurs suivants :

Lionel Messi — Argentine ;

Vinícius Júnior — Brésil ;

Kylian Mbappé — France ;

Erling Haaland — Norvège.

Ce quatuor a enregistré les meilleures statistiques en termes de buts, de passes décisives et d'impact sur le jeu lors de la phase de groupes.

Réunir Messi, Mbappé, Haaland et Vinícius dans une même équipe est l'attraction principale de cette sélection.

Équipe type Opta

Gardien : Vozinha.

Défenseurs : Marvin Senaya, Pau Cubarsí, Diney Borges, Keito Nakamura.

Milieux de terrain : Weston McKennie, Pedro Vite.

Attaquants : Lionel Messi, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Erling Haaland.

L'Argentine défend son titre

Rappelons que l'Argentine est le champion du monde en titre.

Lors de la finale du Mondial 2022, le score entre l'Argentine et la France était de 3-3 après la prolongation. L'Argentine s'est imposée 4-2 aux tirs au but pour remporter le titre.

Selon vous, quelle absence dans l'équipe type d'Opta est la plus surprenante ? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette équipe avec vos amis fans de foot.