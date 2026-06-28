Jürgen Klopp s'exprime sur la saison ratée de Liverpool et le nouvel entraîneur

"L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a partagé ses réflexions sur la saison 2025-26, terminée sans succès pour l'équipe sous la direction d'Arne Slot. Le technicien allemand a admis que les attentes du club n'avaient pas été comblées et a lancé un sérieux avertissement au nouvel entraîneur nommé, Andoni Iraola. Selon lui, pour réussir sur le long terme à Anfield, la maîtrise tactique ne suffit pas, il faut également une part de chance. C'est ce qu'indique Goal.com," dans son article.

Dans une interview accordée à ESPN, Klopp a analysé les raisons du déclin lors de la deuxième saison de Slot. Pour rappel, Arne Slot a dirigé un total de 113 matchs à Liverpool, avec 66 victoires, 18 nuls et 29 défaites. Bien qu'il ait remporté la Premier League lors de sa saison estreia, le fait de terminer la saison suivante sans trophée a conduit à son licenciement.

"Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je ne suis pas assez proche de l'équipe pour évaluer la situation. J'étais très heureux qu'ils soient champions il y a un an, mais j'ignore ce qui a mal tourné l'année suivante. Sans aucun doute, personne n'est satisfait de la saison passée. Malgré tout, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions, et c'est aussi un grand succès", a souligné Klopp.

Chocs psychologiques et pertes inattendues

Klopp a souligné que des situations difficiles en dehors du terrain ont également affecté les résultats de l'équipe. En particulier, il a déclaré que le décès de l'attaquant Diogo Jota l'été dernier avait été un choc psychologique inimaginable pour le club. Après de tels événements tragiques, ramener l'équipe à son état initial est une tâche extrêmement difficile.

"À Liverpool, des événements que personne n'aurait prédits avant la saison dernière se sont produits. Il est très difficile de faire face à de telles choses. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas, mais la saison dernière est derrière eux et ils doivent maintenant regarder vers l'avenir", déclare l'ancien entraîneur.

Rappelons qu'Arne Slot a dû travailler dans l'ombre immense de Jürgen Klopp, qui a dirigé l'équipe de 2015 à 2024 et remporté 8 trophées majeurs, dont la Ligue des Champions et la Premier League. Désormais, la direction du club a nommé Andoni Iraola pour ramener l'équipe au sommet.

Le nouvel entraîneur et le facteur chance

Andoni Iraola est arrivé dans le Merseyside après un parcours réussi à Bournemouth. Dans son ancien club, il a enregistré 48 victoires, 38 nuls et 41 défaites en 127 matchs. Bien que Klopp ne doute pas du potentiel du nouvel entraîneur, il a rappelé les complexités particulières du travail à Anfield.

"L'équipe a maintenant un nouvel entraîneur, Andoni Iraola. C'est un excellent technicien, tout comme Arne Slot, mais tout doit s'aligner. Pour travailler ensemble sur le long terme et obtenir des résultats, l'entraîneur doit aussi avoir la chance de son côté", a conclu Klopp.

Actuellement, les supporters de Liverpool espèrent que l'équipe se reconstruira sous la direction du nouvel entraîneur et reviendra à la lutte pour les trophées. La tâche principale d'Iraola sera non seulement d'apporter des changements tactiques, mais aussi de stabiliser l'état psychologique de l'équipe.