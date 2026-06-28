Harry Maguire évoque les conditions du retour de Marcus Rashford à Manchester United

Le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, a partagé ses réflexions sur le retour de l'ancien attaquant Marcus Rashford à Old Trafford. Actuellement avec l'équipe nationale d'Angleterre pour la Coupe du Monde, l'avenir de Rashford est au centre de l'attention du football européen ces dernières semaines. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations, Rashford a passé la saison 2025-26 en prêt au FC Barcelona, marquant 14 buts et délivrant 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Bien que les Catalans aient remporté La Liga, ils ont finalement décidé de ne pas exercer leur option d'achat de 26 millions de livres sterling. À la place, les « Blaugrana » ont préféré recruter Anthony Gordon pour 70 millions de livres sterling.

Conditions de retour et accord mutuel

D'après Goal.com, Harry Maguire a souligné dans le podcast « The Rest Is Football » que deux conditions importantes doivent être remplies pour le retour de Rashford à Manchester United. Selon le défenseur, ce transfert doit être une décision correcte avant tout pour le club, puis pour le joueur lui-même.

« Mes relations avec Marcus sont excellentes. Je sais quel joueur exceptionnel il peut être. Je pense que le club et Marcus doivent parvenir à un accord mutuel. S'il revient, nous voulons qu'il soit heureux, confiant et qu'il joue à son meilleur niveau. Cette décision doit convenir tant au club qu'à lui-même », a déclaré Maguire.

Actuellement, le contrat de Rashford avec Manchester United court encore pour deux ans. L'attaquant, qui perçoit un salaire hebdomadaire de 325 000 livres sterling, voit toujours les portes du club ouvertes, bien qu'une décision finale soit attendue lors du mercato estival.

Performance éclatante à la Coupe du Monde

Malgré les incertitudes au club, Rashford continue de s'illustrer avec l'équipe nationale d'Angleterre. Lors du match contre le Panama, il s'est distingué par sa vitesse et sa créativité. Maguire a hautement apprécié la performance de son coéquipier, le qualifiant de force inarrêtable.

« Nous avons été un peu lents contre le Ghana, mais Rashford a immédiatement pris les choses en main face au Panama. Ses centres depuis les ailes droite et gauche ont semé la confusion dans la défense adverse. Quand Marcus est en forme, il est presque impossible de l'arrêter. Nous, supporters anglais, savons à quel point il est fort », a ajouté le défenseur.

Ces changements à Manchester United sont également suivis de près par les fans de football, car l'équipe travaille à rajeunir son effectif et à renforcer sa ligne d'attaque. Le retour de Rashford pourrait avoir un impact significatif sur les ambitions des « Red Devils » pour la saison prochaine.