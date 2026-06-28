Révolution en chimie : des scientifiques prouvent pour la première fois la liaison entre atomes de thorium

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Révolution en chimie : des scientifiques prouvent pour la première fois la liaison entre atomes de thorium

Des chercheurs de l'Université de Manchester ont réussi à prouver expérimentalement un phénomène majeur, longtemps resté théorique en chimie. Pour la première fois, les scientifiques ont confirmé l'existence d'une liaison chimique directe entre des atomes de thorium, un élément lourd. Cette découverte ouvre une nouvelle ère dans la compréhension des propriétés des métaux les plus complexes et les plus lourds du tableau périodique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Une liaison chimique se forme généralement par le partage d'électrons entre des atomes. Cependant, prouver ce processus pour des éléments lourds comme le thorium était extrêmement difficile. En effet, le comportement des électrons dans ces éléments diffère fondamentalement de celui des éléments légers, rendant leur observation directe presque impossible. Selon ixbt.com, les scientifiques ont utilisé une méthode spéciale de cristallographie quantique pour surmonter cet obstacle.

Nouvelle méthodologie et distribution des électrons

Au cours de l'étude, une méthode appelée Hirshfeld Atom Refinement (HAR) a été appliquée. Cette technologie a permis de « voir » précisément la distribution des électrons dans les composés d'éléments lourds. Les chercheurs ont étudié deux types de clusters de thorium : dans le premier cas, trois atomes partageaient un seul électron, et dans le second, deux électrons. La méthode HAR a réussi à détecter les signes de liaison chimique malgré la complexité du système.

Les résultats ont montré que la variation du nombre d'électrons partagés influence directement les propriétés de la liaison. Plus important encore, les résultats de cette expérience concordent parfaitement avec les calculs théoriques précédents. Cela constitue la première preuve directe de l'existence de liaisons de type thorium-thorium.

Importance et avenir de la découverte scientifique

Un autre aspect crucial de ce travail réside dans la commodité de la méthode utilisée. La méthode HAR combine les données de diffraction des rayons X standard avec des calculs de mécanique quantique. Cela la rend beaucoup plus simple et moins coûteuse que les méthodes traditionnelles d'analyse de la densité électronique, lesquelles nécessitaient des cristaux de très haute qualité et des conditions de laboratoire complexes.

Selon les auteurs de l'étude, cette nouvelle approche sera utile non seulement pour les composés de thorium, mais aussi pour l'étude d'autres matériaux complexes où le mouvement des électrons est difficile à observer. Cette découverte devrait servir de base importante pour le développement de l'énergie nucléaire, la création de nouveaux matériaux et les technologies de manipulation sécurisée des éléments radioactifs.

Pour les spécialistes ouzbeks, l'étude de cette méthodologie pourrait porter la recherche en science des matériaux et en chimie fondamentale vers un nouveau stade. Le dévoilement des secrets de la chimie des métaux lourds promet de grandes perspectives non seulement pour la science théorique, mais aussi pour l'industrie appliquée.

ChimieThoriumSciencePhysique QuantiqueTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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